El bajo de Glaccé sale a la venta por 600.000 euros, pero sin la receta del roscón
La dueña bajó la verja por jubilación pero no encontró relevo
Esta será la primera Navidad sin Glaccé y sus más que deseados roscones. Hace meses que la dueña de la confitería —ya cerrada— anunció su adiós por jubilación. Ya en julio de 2024, los propietarios intentaron vender no solo el local sino también traspasar el negocio —esto incluía la receta de sus roscones— por 800.000 euros; sin embargo, nadie se atrevió a dar el paso.
Ahora hay un nuevo anuncio , pero solo de venta del bajo por 600.000 euros. Se trata de un local de 175 metros cuadrados ubicado en la calle Menéndez Pelayo. «Ideal para cualquier tipo de negocio gracias a su excelente visibilidad y fácil acceso», se señala en la descripción de Idealista, por lo que su futuro ya no tiene que estar necesariamente vinculado a la confitería. Tiene cocina y tres baños. El adiós definitivo de Glaccé fue a finales de septiembre, cuando volvieron las largas colas desde muy temprano como si fuese 5 de enero. Decenas de clientes se acercaron a la pastelería para conseguir uno de los últimos roscones, ya fuese para comer ese mismo o para congelar.
