Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ocio y cultura

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del sábado 22 de noviembre

Conciertos, exposiciones, proyecciones, charlas... Descubre las propuestas de ocio del día y haz tus planes

Mikel Erentxun, en un concierto. |

Mikel Erentxun, en un concierto. | / LOC

RAC

Mikel Erentxun celebra los 40 años de Duncan Dhu

20.30 horas | Mikel Erentxun visita A Coruña con DD40, un concierto con un repertorio que incluirá todos los clásicos de Duncan Dhu. Queda alguna entrada en Ataquilla a partir de 38,66 euros.

Palacio de la Ópera

Directo de Sobrinus en la sala Mardi Gras

22.00 horas | Una cita imprescindible para los amantes del rock alternativo y para quienes quieran vivir de cerca el regreso de una banda de culto. Las entradas tienen un precio de 17 euros.

Mardi Gras

Los personajes de Navidad llegan a El Corte Inglés

19.00 horas | De la mano de Pablo Méndez Performance, los personajes más mágicos recorrerán el centro comercial.

El Corte Inglés

Feria micológica con más de 200 ejemplares

10.30 horas | Una feria cierra la 42 Semana Micolóxica Galega. Se exponen más de 200 ejemplares de setas silvestres debidamente identificadas y rotuladas.

Mercado de San Agustín

César de Centi estrena videoclip

12.30 horas | César de Centi presenta el videoclip de su canción Por si vuelves, el tercer sencillo de su disco Mi guerra mundial del yo contra el yo.

Monty

La flautista Carmen Vela, en Butaca de Jazz

20.00 horas | Concierto de Carmen Varela y su cuarteto, que harán una actuación centrada en su último trabajo, En continuo. Hay entradas por 11 euros.

Afundación

‘Mestura’, el espectáculo de María Toro

20.00 horas | El ciclo Músicas Posíbeis cuenta esta tarde con una gran invitada: María Toro, que presenta su nuevo libro. Ya no quedan invitaciones disponibles.

Teatro Colón

Competición de porridge por el Cormorán Film Fest

12.00 horas | Homenaje al porridge con un taller abierto y una competición para aprender, mezclar y probar a través de The Golden Spurtle.

Puzzle

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una cafetería de A Coruña, multada con 3.000 euros por incumplir la normativa de terrazas
  2. La apertura de la pasarela con acceso para coches sobre la intermodal de A Coruña está prevista para 2030
  3. Julio Llamazares, en A Coruña: «España será normal cuando se hable de la Guerra Civil como un pasaje histórico»
  4. El baile de Os Mallos es «la mejor medicina» vecinal
  5. Cancelado el concierto de Anuel AA este domingo en el Coliseum de A Coruña
  6. Fallece Luz Bergondo, dueña de la Confitería Flory en A Coruña
  7. La Policía Nacional acude a la Facultade de Informática de A Coruña por una falsa amenaza de bomba
  8. De C. Tangana a Linda Evangelista, personalidades de la cultura y la moda acuden a la presentación de la exposición de Annie Leibovitz en A Coruña

La UDC aprueba por unanimidad el acuerdo para asumir docencia de Medicina y Santiago votará la semana que viene

La UDC aprueba por unanimidad el acuerdo para asumir docencia de Medicina y Santiago votará la semana que viene

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del sábado 22 de noviembre

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del sábado 22 de noviembre

Galardón para Talentos Inclusivos y PhotoILike

El PP afirma que bajó el precio de la vivienda en los años de la crisis

El Concello de A Coruña censura que la Xunta reserve la mejor zona de Monte Mero para la vivienda de precio libre

El Concello de A Coruña censura que la Xunta reserve la mejor zona de Monte Mero para la vivienda de precio libre

El bajo de Glaccé sale a la venta por 600.000 euros, pero sin la receta del roscón

Los negocios de hostelería copan la mayoría de traspasos en A Coruña por el peso de las licencias

Los negocios de hostelería copan la mayoría de traspasos en A Coruña por el peso de las licencias

Científicos del Inibic de A Coruña estudian el papel de la dieta en la evolución de la artrosis: «Buscamos biomarcadores que ayuden a predecir la enfermedad»

Tracking Pixel Contents