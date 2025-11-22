Ocio y cultura
¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del sábado 22 de noviembre
Conciertos, exposiciones, proyecciones, charlas... Descubre las propuestas de ocio del día y haz tus planes
Mikel Erentxun celebra los 40 años de Duncan Dhu
20.30 horas | Mikel Erentxun visita A Coruña con DD40, un concierto con un repertorio que incluirá todos los clásicos de Duncan Dhu. Queda alguna entrada en Ataquilla a partir de 38,66 euros.
Palacio de la Ópera
Directo de Sobrinus en la sala Mardi Gras
22.00 horas | Una cita imprescindible para los amantes del rock alternativo y para quienes quieran vivir de cerca el regreso de una banda de culto. Las entradas tienen un precio de 17 euros.
Mardi Gras
Los personajes de Navidad llegan a El Corte Inglés
19.00 horas | De la mano de Pablo Méndez Performance, los personajes más mágicos recorrerán el centro comercial.
El Corte Inglés
Feria micológica con más de 200 ejemplares
10.30 horas | Una feria cierra la 42 Semana Micolóxica Galega. Se exponen más de 200 ejemplares de setas silvestres debidamente identificadas y rotuladas.
Mercado de San Agustín
César de Centi estrena videoclip
12.30 horas | César de Centi presenta el videoclip de su canción Por si vuelves, el tercer sencillo de su disco Mi guerra mundial del yo contra el yo.
Monty
La flautista Carmen Vela, en Butaca de Jazz
20.00 horas | Concierto de Carmen Varela y su cuarteto, que harán una actuación centrada en su último trabajo, En continuo. Hay entradas por 11 euros.
Afundación
‘Mestura’, el espectáculo de María Toro
20.00 horas | El ciclo Músicas Posíbeis cuenta esta tarde con una gran invitada: María Toro, que presenta su nuevo libro. Ya no quedan invitaciones disponibles.
Teatro Colón
Competición de porridge por el Cormorán Film Fest
12.00 horas | Homenaje al porridge con un taller abierto y una competición para aprender, mezclar y probar a través de The Golden Spurtle.
Puzzle
- Una cafetería de A Coruña, multada con 3.000 euros por incumplir la normativa de terrazas
- La apertura de la pasarela con acceso para coches sobre la intermodal de A Coruña está prevista para 2030
- Julio Llamazares, en A Coruña: «España será normal cuando se hable de la Guerra Civil como un pasaje histórico»
- El baile de Os Mallos es «la mejor medicina» vecinal
- Cancelado el concierto de Anuel AA este domingo en el Coliseum de A Coruña
- Fallece Luz Bergondo, dueña de la Confitería Flory en A Coruña
- La Policía Nacional acude a la Facultade de Informática de A Coruña por una falsa amenaza de bomba
- De C. Tangana a Linda Evangelista, personalidades de la cultura y la moda acuden a la presentación de la exposición de Annie Leibovitz en A Coruña