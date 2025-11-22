¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del sábado 22 de noviembre

Mikel Erentxun celebra los 40 años de Duncan Dhu

20.30 horas | Mikel Erentxun visita A Coruña con DD40, un concierto con un repertorio que incluirá todos los clásicos de Duncan Dhu. Queda alguna entrada en Ataquilla a partir de 38,66 euros.

Palacio de la Ópera

Directo de Sobrinus en la sala Mardi Gras

22.00 horas | Una cita imprescindible para los amantes del rock alternativo y para quienes quieran vivir de cerca el regreso de una banda de culto. Las entradas tienen un precio de 17 euros.

Mardi Gras

Los personajes de Navidad llegan a El Corte Inglés

19.00 horas | De la mano de Pablo Méndez Performance, los personajes más mágicos recorrerán el centro comercial.

El Corte Inglés

Feria micológica con más de 200 ejemplares

10.30 horas | Una feria cierra la 42 Semana Micolóxica Galega. Se exponen más de 200 ejemplares de setas silvestres debidamente identificadas y rotuladas.

Mercado de San Agustín

César de Centi estrena videoclip

12.30 horas | César de Centi presenta el videoclip de su canción Por si vuelves, el tercer sencillo de su disco Mi guerra mundial del yo contra el yo.

Monty

La flautista Carmen Vela, en Butaca de Jazz

20.00 horas | Concierto de Carmen Varela y su cuarteto, que harán una actuación centrada en su último trabajo, En continuo. Hay entradas por 11 euros.

Afundación

‘Mestura’, el espectáculo de María Toro

20.00 horas | El ciclo Músicas Posíbeis cuenta esta tarde con una gran invitada: María Toro, que presenta su nuevo libro. Ya no quedan invitaciones disponibles.

Teatro Colón

Competición de porridge por el Cormorán Film Fest

12.00 horas | Homenaje al porridge con un taller abierto y una competición para aprender, mezclar y probar a través de The Golden Spurtle.

Puzzle