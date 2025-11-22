Juan Varela: «Me gustaría que A Coruña fuese referente en foto»

El festival de fotografía FFoco mantiene hasta este domingo, 23 de noviembre, dos exposiciones en la Fundación Luis Seoane, la de Claudia Prechedes, Pixaim, y la de Felipe Romero Beltrán, Dialect. Cierra así un mes de actividades sobre la fotografía de autor. Uno de sus creadores es el fotoperiodista coruñés Juan Varela, que trabajó durante once años en LA OPINIÓN, y que ahora es el coordinador general de PhotoEspaña.

Es la novena edición del festival, ¿se les hace complicado innovar después de casi una década?

Siempre intentamos que las ediciones sean diferentes. El festival nació en la calle, empezamos en la plaza de Azcárraga, pero en la tercera edición no conseguíamos la financiación a tiempo para ponerlo en pie y en noviembre no podíamos hacerlo en la calle, así que nos dieron la oportunidad de irnos a la Seoane y, a partir de ahí, hicimos exposiciones en pared. Este año, los espacios de la Seoane estaban comprometidos y hemos trasladado toda la parte de muestra editorial y de presentaciones al mercado de San Agustín. Las proyecciones también las hemos pasado de la calle a la Filmoteca de Galicia, así que, muchas veces, la innovación viene dada por las circunstancias.

¿Se ha perdido la esencia de la fotografía ahora que todos llevamos una cámara en el móvil y que la inteligencia artificial puede crear imágenes que nunca han existido?

No, la foto se ha democratizado, se ha popularizado y es maravilloso. Todos producimos y consumimos imágenes continuamente, pero luego hay profesionales que trabajan de una manera más pausada, más reflexiva y que ponen sobre la mesa temas de actualidad. Las dos exposiciones de este año son ejemplo de ello. Felipe Romero Beltrán estuvo conviviendo durante tres años con menores de origen marroquí acogidos en un centro de Sevilla y los ha retratado en su día a día de una manera muy humana y muy poética. Claudia Prechedes ha estado durante muchos años trabajando en el tema de la identidad y el racismo que ella misma ha sufrido y habla de toda esta temática a través de su pelo.

Y para elegir solo dos de todos los proyectos que se están haciendo supongo que verán miles de fotos cada año.

Al principio teníamos que llamar nosotros a la puerta de los fotógrafos, contarles quiénes éramos y lo que queríamos hacer, ahora recibimos ya muchas propuestas porque el festival tiene una trayectoria y nos conocen. Además tenemos una iniciativa, que es la convocatoria de un premio editorial en el que la gente nos envía sus proyectos que son susceptibles de ser convertidos en fotolibros, que lo hacemos gracias al apoyo de la Fundación Marta Ortega Pérez. Los temas que escogemos intentamos que tengan siempre relación con Galicia, dando prioridad a fotógrafos gallegos, pero abriéndonos a miradas de otras partes del mundo. Buscamos que traten temas de actualidad, porque nuestro festival apuesta por la fotografía documental. Este año, que hay ciertas ideologías que nos acechan y que ponen en entredicho la pertinencia de la migración, pensamos que traer el trabajo de Felipe Romero Beltrán y el de Claudia Prechedes tenía mucho sentido.

A diferencia de otras exposiciones en las que las fotos están perfectamente definidas o enmarcadas, estos trabajos apuestan por un tratamiento diferente de la imagen, incluso con las instantáneas del DNI.

El concepto de lo que entendemos hoy en día por fotografía o por imagen se ha expandido muchísimo y eso se traslada también a la forma de exponer. Ahora las exposiciones no se limitan a ser obra enmarcada y colgada sobre la pared, sino que tienen un carácter mucho más instalativo. Claudia, por ejemplo, incorpora muchos elementos procedentes de su archivo personal y los combina con cosas que ha usado para alisarse el pelo. En el caso de Felipe también trasciende ese formato, él nos ha pedido hacer gigantografías, fotos que tienen casi tres metros de ancho, y que pide que sean colgadas con pinzas de escritorio para que las personas que así lo deseen puedan tocar la foto, captar un poco también su textura, su rugosidad. Ahora que todo está en digital hay gente a la que le gusta ver el resultado físico.

Hablar de lo más global desde lo local y que sea aquí en A Coruña, en su ciudad, ¿es una ilusión especial?

La idea de Amador Lorenzo, mía y de los demás que iniciamos el FFoco, que al principio éramos cinco, siempre fue crear una estructura en la ciudad que permitiese a autores locales, gallegos y de otras procedencias, una red de espacios donde poder exponer fotografía, porque no existía. Ahora tenemos la suerte también en la ciudad de contar con un proyecto como el de la Fundación MOP, que apuesta por grandes nombres de la fotografía. Lo ideal, lo que a mí me gustaría, un poco también barriendo para casa, sería que otras instituciones públicas y privadas de la ciudad aprovechasen ese tirón que tenemos en el último tercio del año para animarse a exponer fotografía y entre todos consigamos posicionar la ciudad, ya no solo a nivel estatal, sino a nivel internacional como referente en fotografía.