El metrosidero del Cantón Grande iniciará su trasplante este martes
Se ubicará más cerca del Obelisco, a unos metros de su localización actual, para que pueda crecer sin comprometer el subsuelo
El crecimiento del ejemplar de metrosidero del Cantón Grande obligará a su trasplante para que pueda contar con el sustrato necesario para su desarrollo sin comprometer el subsuelo, según los informes técnicos municipales. El nuevo emplazamiento del árbol estará solo a unos metros de su localización actual, más cerca del Obelisco. El Concello explica que su traslado permitirá destacar el valor del ejemplar, un árbol emblemático del paisaje urbano de A Coruña, y recuperar la simetría de su copa. Con la ampliación de la zona de excavación en los Cantones, en obras por remodelación, podrán iniciarse este martes las tareas de trasplante.
Los trabajos de reforma de los Cantones se centran actualmente en el entorno del Obelisco, donde también se reconfigurarán los accesos del aparcamiento subterráneo con un nuevo ascensor conectado con la superficie que permitirá la accesibilidad a personas con movilidad reducida y con carritos de bebé.
Corte de tráfico este lunes en la calle Alcalde Manuel Casás
La obra de los Cantones modificará la circulación en sentido entrada y salidad de la ciudad a partir de este lunes 24, a las 10.00h, para volver a realizarse por la avenida de la Marina, en la franja de calzada situada junto a la acera de la Subdelegación del Gobierno. Se eliminará así el actual desvío por Alcalde Manuel Casás y Ambrosio Feijóo. La calle Alcalde Manuel Casás también se cerrará al tráfico este lunes para completar la pavimentación del cruce con la avenida de la Marina.
- Una cafetería de A Coruña, multada con 3.000 euros por incumplir la normativa de terrazas
- La apertura de la pasarela con acceso para coches sobre la intermodal de A Coruña está prevista para 2030
- Julio Llamazares, en A Coruña: «España será normal cuando se hable de la Guerra Civil como un pasaje histórico»
- El baile de Os Mallos es «la mejor medicina» vecinal
- Cancelado el concierto de Anuel AA este domingo en el Coliseum de A Coruña
- Gadisa abre un Claudio Express en A Coruña, con 50 metros cuadrados y 500 referencias de alimentación
- Fallece Luz Bergondo, dueña de la Confitería Flory en A Coruña
- La Policía Nacional acude a la Facultade de Informática de A Coruña por una falsa amenaza de bomba