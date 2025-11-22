El metrosidero del Cantón Grande iniciará su trasplante este martes

El crecimiento del ejemplar de metrosidero del Cantón Grande obligará a su trasplante para que pueda contar con el sustrato necesario para su desarrollo sin comprometer el subsuelo, según los informes técnicos municipales. El nuevo emplazamiento del árbol estará solo a unos metros de su localización actual, más cerca del Obelisco. El Concello explica que su traslado permitirá destacar el valor del ejemplar, un árbol emblemático del paisaje urbano de A Coruña, y recuperar la simetría de su copa. Con la ampliación de la zona de excavación en los Cantones, en obras por remodelación, podrán iniciarse este martes las tareas de trasplante.

Los trabajos de reforma de los Cantones se centran actualmente en el entorno del Obelisco, donde también se reconfigurarán los accesos del aparcamiento subterráneo con un nuevo ascensor conectado con la superficie que permitirá la accesibilidad a personas con movilidad reducida y con carritos de bebé.

Corte de tráfico este lunes en la calle Alcalde Manuel Casás

La obra de los Cantones modificará la circulación en sentido entrada y salidad de la ciudad a partir de este lunes 24, a las 10.00h, para volver a realizarse por la avenida de la Marina, en la franja de calzada situada junto a la acera de la Subdelegación del Gobierno. Se eliminará así el actual desvío por Alcalde Manuel Casás y Ambrosio Feijóo. La calle Alcalde Manuel Casás también se cerrará al tráfico este lunes para completar la pavimentación del cruce con la avenida de la Marina.