Los negocios de hostelería copan la mayoría de traspasos en A Coruña por el peso de las licencias

Bares, restaurantes, pastelerías o panaderías son los reyes de los traspasos. Basta con echar un vistazo al portal inmobiliario Idealista para comprobar que la mayoría de ofertas de disponibles para esta operación son de hostelería: hay casi medio centenar publicadas, de las que más de 30 corresponden a estos negocios. El resto son una carnicería, un taller mecánico, un almacén, dos peluquerías, una tienda de electrónica, otra de calzado, una de ropa y una clínica dental.

Entonces, ¿por qué hay más movimiento en la restauración? «Normalmente, los traspasos van unidos a una licencia. Como es difícil conseguir esta licencia, se realizan más traspasos que en otros sectores», explica la presidenta del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de A Coruña, Patricia Vérez.

Cuando una persona quiere abrir un establecimiento de hostelería, una actividad «clasificada», según el Ayuntamiento, se necesita una licencia de apertura. También hay que verificar que el local elegido es apto para el negocio. El traspaso permite saltarse todo ese proceso que, inevitablemente, demoraría la inauguración.

Sin embargo, en el resto de sectores no ocurre eso. «Hay muchos locales vacíos, así que las personas que quieren hacer una actividad nueva tienen donde elegir. No es necesario pagar un plus por ese traspaso», manifiesta Vérez. Además, evitan que el nuevo nombre se relacione con el negocio anterior. «Cuando accedes a un traspaso, tienes que ver cómo está el local y si la maquinaria está actualizada o no. Eso influye mucho. A veces vemos precios desorbitados y así difícilmente tendrá clientes», analiza.

De todos modos, la presidenta del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria reconoce que «si es un establecimiento muy singular», quizá merezca la pena pagar ese sobrecoste. «La ventaja es que, al mantener la actividad, existe una clientela fija. Es algo positivo en un mercado tan competitivo. Si una carnicería va bien y el dueño se jubila es más sencillo que aparezca alguien que la quiera», expone.

También hay que tener en cuenta la parte económica. Vérez asegura que en las zonas céntricas de A Coruña «los precios son muy elevados», así que los clientes «se lo piensan dos veces» antes de dar el paso y emprender en estos bajos. Apunta que «se abren muchas tiendas, pero también cierran muchas», por eso no hay un auge del comercio. Quien peor lo tiene son «los negocios de ropa o de artículos al por menor», señala, sobre todo, porque «tienen muchas dificultades para trabajar» y para competir con las compras online. «Les hacen muchísimo daño», concluye. Sobre el movimiento de bajos, informa de que a día de hoy lo que más se ve es «a gente que busca locales que sean convertibles en vivienda» para después destinar «a alquiler», ya sea vacacional o no, para uso propio. «No todos los locales valen para ello», avisa.