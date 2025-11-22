Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PP afirma que bajó el precio de la vivienda en los años de la crisis

A Coruña

El portavoz municipal del PP, Miguel Lorenzo, defendió que «con los con los gobiernos populares baja el precio de la vivienda en nuestra ciudad porque se adoptan soluciones» y con los socialistas «se dispara el precio». Según afirmó, los pisos se encarecieron un 45% desde la llegada de Inés Rey a la Alcaldía, en 2019, pero que entre 2011 y 2015, con el popular Carlos Negreira como regidor, descendieron un 34%, si bien en estos cuatro años estaban viviéndose las consecuencias del estallido de la burbuja inmobiliaria y la crisis económica. Para el PP, el precio de la vivienda sube con Rey por motivos como el retraso en conceder licencias o el «fracaso de la zona tensionada».

