El PP afirma que bajó el precio de la vivienda en los años de la crisis
A Coruña
El portavoz municipal del PP, Miguel Lorenzo, defendió que «con los con los gobiernos populares baja el precio de la vivienda en nuestra ciudad porque se adoptan soluciones» y con los socialistas «se dispara el precio». Según afirmó, los pisos se encarecieron un 45% desde la llegada de Inés Rey a la Alcaldía, en 2019, pero que entre 2011 y 2015, con el popular Carlos Negreira como regidor, descendieron un 34%, si bien en estos cuatro años estaban viviéndose las consecuencias del estallido de la burbuja inmobiliaria y la crisis económica. Para el PP, el precio de la vivienda sube con Rey por motivos como el retraso en conceder licencias o el «fracaso de la zona tensionada».
- Julio Llamazares, en A Coruña: «España será normal cuando se hable de la Guerra Civil como un pasaje histórico»
- Una cafetería de A Coruña, multada con 3.000 euros por incumplir la normativa de terrazas
- La apertura de la pasarela con acceso para coches sobre la intermodal de A Coruña está prevista para 2030
- El baile de Os Mallos es «la mejor medicina» vecinal
- Cancelado el concierto de Anuel AA este domingo en el Coliseum de A Coruña
- La Policía Nacional acude a la Facultade de Informática de A Coruña por una falsa amenaza de bomba
- De C. Tangana a Linda Evangelista, personalidades de la cultura y la moda acuden a la presentación de la exposición de Annie Leibovitz en A Coruña
- No querían que siguiera en el negocio, ahora lo dirige: la encargada de Komo Sushi en A Coruña