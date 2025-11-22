El PP afirma que bajó el precio de la vivienda en los años de la crisis

El portavoz municipal del PP, Miguel Lorenzo, defendió que «con los con los gobiernos populares baja el precio de la vivienda en nuestra ciudad porque se adoptan soluciones» y con los socialistas «se dispara el precio». Según afirmó, los pisos se encarecieron un 45% desde la llegada de Inés Rey a la Alcaldía, en 2019, pero que entre 2011 y 2015, con el popular Carlos Negreira como regidor, descendieron un 34%, si bien en estos cuatro años estaban viviéndose las consecuencias del estallido de la burbuja inmobiliaria y la crisis económica. Para el PP, el precio de la vivienda sube con Rey por motivos como el retraso en conceder licencias o el «fracaso de la zona tensionada».