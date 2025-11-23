Aluxa, ‘tiktoker’ que visibiliza los barrios de A Coruña: «Intento ponerle cara a los negocios»

«¿Y hoy en Coruña dónde estás?», le preguntan por la calle a Aluxa Cotrina. Esa frase, que alude a la forma en la que empieza sus vídeos, se ha convertido en una especie de saludo espontáneo entre muchos coruñeses. En solo unos meses, esta creadora de contenido de origen peruano ha logrado algo poco habitual en las redes sociales: dar visibilidad a los pequeños negocios de barrio, esos locales que muchas veces pasan desapercibidos pero que forman parte del alma de la ciudad.

«Yo soy de Perú, llevo seis años en A Coruña. La ciudad nos recibió muy bien», explica. La tiktoker recuerda que «estuve en Cruz Roja haciendo voluntariado porque soy payasa. Siempre me ha gustado involucrarme en ayudar a la sociedad». Su llegada a Galicia fue fruto de una búsqueda consciente: «Buscaba en España un lugar bonito, acogedor y tranquilo. Por eso escogí Coruña».

Aluxa empezó subiendo vídeos con música, sin voz, hasta que un día decidió narrar lo que hacía. «Fue lo que enganchó. La gente me decía: ‘Llevo viviendo aquí toda la vida y no conocía este sitio’».

De ahí surgió su ya célebre coletilla: Hoy en Coruña. «Pensé en subir vídeos de lo que hacía en mi día a día. Comencé en mercadillos, y la gente me preguntaba: ‘¿Y ahora a dónde vas a ir?’. Yo respondía: ‘Hoy voy a tal sitio, hoy estoy en...’ y encontré mi inicio propio».

Desde mayo, ha consolidado un formato sencillo y cercano. «Llevo seis meses con este estilo que a la gente le ha gustado. Incluso los negocios se han sentido identificados. Son lugares que suelen estar olvidados o poco publicitados. Muchos son de gente nueva que ha cogido locales de jubilados. Intento ponerle cara a los negocios, para que se sientan amigables y generen confianza».

Su trabajo también tiene una vertiente social. «Hay gente mayor que tiene tiendas y no sabe usar las redes. Me preguntan cómo hacerlo y les ayudo. Me gusta que se sientan felices de ser parte de las redes, muchos se sienten olvidados».

Aluxa menciona casos concretos: «La peluquería Nairobi es una chica muy maja. Tenía un espacio pequeño y ahora va a abrir su propia peluquería». También recuerda un vídeo que emocionó a una persona de la ONCE con un quiosco cerca de la plaza de Pontevedra: «Me pidió que le hiciera un vídeo porque quería salir en TikTok. Estaba muy contenta, me escribió su hijo, y siento que es como cumplirle un sueño».

Con más de 77.000 seguidores en TikTok y un público muy fiel en A Coruña, Aluxa dedica unas tres horas a grabar y editar cada vídeo, y sube dos o tres por semana. «La gente por la calle ya no me llama por mi nombre, me dice ‘Hoy en Coruña’, me parece muy bonito»