Ocio y cultura

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del domingo 23 de noviembre

Conciertos, exposiciones, proyecciones, charlas... Descubre las propuestas de ocio del día y haz tus planes

Ana Belén en concierto.

Ana Belén en concierto. / EFE

RAC

James Rhodes interpreta clásicos de Chopin y Brahms

19.00 horas | El pianista compartirá la historia de su vida y cómo la música, en especial la de Bach, le ayudó a superar obstáculos. Entre los autores de las piezas que tocará están también Schubert y Beethoven.

Palexco

‘Covers’ de Pink Floyd, King Crimson y Allman Brothers

20.00 horas | TRAC ofrece un concierto de versiones de rock.

Garufa Club

Marcel Ortega i Martí dirige la Banda Municipal

12.15 horas | El músico tarraconense recibió el Eric Ericson Award, y se pondrá a la batuta en un concierto en el que habrá obras de autores como Kathryn Salfelder y Miguel Matamoro. La entrada es gratuita hasta completar aforo.

Teatro Rosalía de Castro

Recital de Ana Belén con sus grandes éxitos

20.30 horas | La cantante ofrece un recorrido por su carrera acompañada por una banda dirigida por David San José.

Palacio de la Ópera

Fransy González y Pedro Lamas, con veinte músicos

19.30 horas | La Orquesta de Cámara Gallega acompañará a la cantareira arteixana y al saxofonista con un gran conjunto de cuerda que tocará las canciones de Manhe, una obra de González en la que «la esencia es raíz». Las entradas cuestan entre 12 y 18 euros.

Teatro Colón

Proyección y coloquio sobre ‘360 curvas’

20.00 horas | El productor Xacio Baño hablará sobre el documental en Cormorán Film Fest.

Cantones Cines

TEMAS

