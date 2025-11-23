Ocio y cultura
¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del domingo 23 de noviembre
Conciertos, exposiciones, proyecciones, charlas... Descubre las propuestas de ocio del día y haz tus planes
James Rhodes interpreta clásicos de Chopin y Brahms
19.00 horas | El pianista compartirá la historia de su vida y cómo la música, en especial la de Bach, le ayudó a superar obstáculos. Entre los autores de las piezas que tocará están también Schubert y Beethoven.
Palexco
‘Covers’ de Pink Floyd, King Crimson y Allman Brothers
20.00 horas | TRAC ofrece un concierto de versiones de rock.
Garufa Club
Marcel Ortega i Martí dirige la Banda Municipal
12.15 horas | El músico tarraconense recibió el Eric Ericson Award, y se pondrá a la batuta en un concierto en el que habrá obras de autores como Kathryn Salfelder y Miguel Matamoro. La entrada es gratuita hasta completar aforo.
Teatro Rosalía de Castro
Recital de Ana Belén con sus grandes éxitos
20.30 horas | La cantante ofrece un recorrido por su carrera acompañada por una banda dirigida por David San José.
Palacio de la Ópera
Fransy González y Pedro Lamas, con veinte músicos
19.30 horas | La Orquesta de Cámara Gallega acompañará a la cantareira arteixana y al saxofonista con un gran conjunto de cuerda que tocará las canciones de Manhe, una obra de González en la que «la esencia es raíz». Las entradas cuestan entre 12 y 18 euros.
Teatro Colón
Proyección y coloquio sobre ‘360 curvas’
20.00 horas | El productor Xacio Baño hablará sobre el documental en Cormorán Film Fest.
Cantones Cines
