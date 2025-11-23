Javier Cremades, cofundador de Phycosem: «Ser empresario a veces es menos rentable que ser investigador, pero compensa»

El catedrático de Biología Javier Cremades es miembro del grupo de investigación de Biología Costera, y lleva trabajando en el cultivo de algas «desde los años 90». Tras muchos años trabajando en proyectos de investigación y proyectos con empresas, optó por crear en la pasada década, con el también catedrático Rodolfo Barreiro. Montaron Phycosem, dedicada a trabajar con empresas, cofradías y administraciones sobre estas plantas.

«Somos básicamente dos personas», explica Cremades y «aunque hemos tenido gente contratada por temporadas, es una estructura bastante abierta». Desarrollan nuevas técnicas de cultivo de algas de interés económico, sobre todo para alimentación humana, y asesoran a empresas que quieren cultivarlas. También realizan investigaciones y colaboran con cofradías de Galicia y de Cataluña, y han tenido clientes de países como Portugal o Noruega.

Y es que, para Cremades, desarrollar el cultivo de algas es «una necesidad», aunque Europa vaya con retraso. «En Galicia somos una potencia mundial en cultivo de mejillón, y tenemos producción de peces planos, marisqueo, moluscos», enumera. Todos estos generan productos como fósforo o nitrógeno que ahora son desechos, pero que podrían emplearse para criar algas y cerrar el círculo. Como ocurre, pone como ejemplo, en la ganadería, que usa el purín de los excrementos de los animales para abonar los prados.

El catedrático admite que la empresa privada tiene dificultades, y a veces «es casi menos rentable ser empresario que investigador sin más», pero no se arrepiente de crear la spin-off, que «tiene sus compensaciones». «Estás creando un ente nuevo que se puede hacer autónomo y crecer», señala. Su empresa ya ha servido para que alumnos de la UDC hagan prácticas y cojan experiencia en el mundo laboral. «Hace años la universidad era algo más cerrada», recuerda, pero su contacto empresas y cofradías que le ha ayudado a tener una «visión de conjunto del medio marino que te permite diseñar mejores soluciones».