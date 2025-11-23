José María Mesías, fundador de Artefacto: «Lo más difícil de crear la empresa fue la burocracia, pero ha hecho todo más ágil»

José María Mesías es el creador de Artefacto, la «primera spin-off de educación y de arte de la UDC» y dedicada a realizar proyectos de mediación artística, educativa y cultural, así como prácticas curatoriales y mediación artística. Es decir, lo mismo que este profesor del Área de Didáctica da Expresión Plástica de la facultad de Ciencias da Educación lleva haciendo desde que inició la tesis en 2006, con proyectos de «otra educación artística de calidad» en instituciones.

Ahora, 20 años después, Mesías considera que el tiempo le da «la razón», pues «las empresas e instituciones requieren nuestros servicios, y venían a buscarnos al grupo de investigación». Creó la spin-off para «agilizar este proceso». Y, si bien «lo más difícil de crearla fue todo el papeleo burocrático» que tuvo que hacer, ahora «todo es más ágil» y puede acceder a ayudas públicas por lo que resume la experiencia como «todo positivo».

De hecho, Artefacto acaba de conseguir un proyecto de investigación financiado por la Agencia Estatal de Investigación para trabajar sobre «mediación viva». Estudiará «cómo y de qué manera los artefactos culturales, las obras de arte, se pueda hacer una mediación educativa para acercar el arte a la sociedad, accesible para todas las personas».

Pero Mesías puntualiza que en Artefacto quieren ir «poco a poco, sin intentar abarcar demasiado». Aunque la idea es crecer, esto debe hacerse, para el profesor de la UDC, de manera «orgánica» y sin asumir proyectos que no se puedan realizar con altas posibilidades de éxito. Su misión es «visibilizar que una educación artística buena es posible y dignificarla», realizando proyectos «de calidad» en centros educativos y museos. «Trabajamos mucho con el tejido cultural local», para «cuidar» a la comunidad artística propia, con el propósito de realizar una «mediación entre docentes, artistas, estudiantes y público».