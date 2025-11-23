Manuel Pérez, socio de Indestia: «Damos servicio con inteligencia artificial a inmobiliarias y damos pasos en automoción»

Manuel Pérez no es investigador: sus estudios son de finanzas, y su experiencia laboral es en empresa y banca privada. Hace unos años, vio una oportunidad de negocio en las investigaciones del informático y profesor de la UDC Juan Romero, y ambos crearon la empresa Indestia (con nombre comercial PhotoILike) para aplicar la inteligencia artificial al mundo de la empresa: su programa emplea esta tecnología para crear anuncios inmobiliarios atractivos.

«En 2019 ganamos el programa Ignicia, y con eso creamos la base y los prototipos para arrancar en 2021», indica. Pérez, y pusieron en el mercado un motor que puede «percibir el atractivo comercial de una foto». Es decir, no solo si es buena o mala desde un punto de vista técnico, sino también si incita a los que la vean a hacer clic en ella. La primera aplicación fue el sector inmobiliario, y han conseguido que sus clientes puedan saber, con antelación, qué imágenes conseguirán atraer más interés por sus anuncios.

«Una vez que nos hemos introducido en el sector hemos aprendido un montón más», señala el emprendedor, y ahora se están enfocando a «automatizar» procesos para sus empresas. Las grandes compañías, explica, tienen que crear centenares o miles de anuncios, y la spin-off de la UDC les da la posibilidad de hacerlo «de manera automática», no solo ordenando las imágenes en función de su atractivo, sino también «generando un texto descriptivo a partir de la información que nos da el cliente».

La empresa, con cinco trabajadores pero en cuyo capital ha entrado Keldai Solutions, mucho más grande está ahora dando «los primeros pasos» en otros sectores, como la automoción, aunqueen fase de «prototipos». Emprender no es un camino fácil, pero Pérez señala que para los investigadores es un «estímulo personal» ver cómo el conocimiento que desarrollan se aplica «en la calle».