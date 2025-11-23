Así se recupera la Casa da Reixa Dourada, de A Coruña, del incendio que sufrió hace dos años
La mansión ardió en diciembre de 2023, pero los elementos protegidos no se vieron afectados por el fuego | La reforma para convertirla en vivienda espera acabar en 2026
En diciembre de hace dos años, un incendio devastó el tejado y el bajo cubierta de la Casa da Reixa Dourada, la mansión de la plaza de la Constitución separada por el callejón del mismo nombre de la Iglesia de Santiago, que en ese momento se estaba reformando para convertirse en vivienda particular. Los bomberos vertieron agua para apagar el fuego, y la tromba de líquido causó más desperfectos en el inmueble, construido en el siglo XVIII y protegido. Pero Sonia Vázquez, del estudio Cohr Arquitectos y una de las responsables de la obra, explica que ya se han superado las consecuencias del fuego y «estamos más adelantados que cuando se produjo el incendio».
El fuego ha introducido importantes retrasos en la obra. Antes se esperaba acabar antes del verano de 2024. Ahora, aunque Vázquez explica que avanza «a velocidad de crucero», la fecha límite será «el año que viene, sin duda, aunque no sabemos a qué altura». El fuego, el humo y el habían afectado a alguna de las vigas, señala, y piezas de manera laminada y a la vista, y finalmente se optó por cambiarlas en su totalidad, pero «más por un tema estético que otra cosa». Por suerte explica, no se vieron afectados los elementos protegidos, como las carpinterías.
El edificio tiene bajo y tres alturas, y el fuego empezó en la superior. La cubierta fue la parte que acabó más dañada, y también el suelo del tercer piso, que, en parte, llegó a consumirse y caer hasta la segunda planta. Pero el incendio la primera planta y el bajo del edificio, donde en su momento estuvo el restaurante Pé Franco, en el que comieron los Reyes en 2015.
Mientras el local permaneció abierto, las primeras plantas se dedicaban a hostelería y las superiores a vivienda, pero, tras el cierre, el actual propietario del edificio decidió reformarlo para destinarlo a vivienda. El proceso empezó en 2017 y hubo largos trámites por las características del edificio: tiene un grado 2 de protección, el segundo más alto, que comparte con inmuebles como el Teatro Colón, el Palacio de Veeduría, el Kiosco Alfonso o las galerías de la Marina.
En el inmueble llegó a haber ocupantes ilegales, aunque, de acuerdo con fuentes conocedoras, se trataba de un grupo de jóvenes que a veces entraban para reunirse. Según la ficha municipal del inmueble el autor del edificio original, datado en torno a 1750, es desconocido. Se reconstruyó en 1954, de manos del arquitecto Jorge Fernández y Fernández de Cuevas
