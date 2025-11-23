Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rey y Prado se reúnen con coruñeses en Nueva York

Rey y Fernández Prado (centro) con profesionales coruñeses en Nueva York. | La Opinión

RAC

A Coruña

La alcaldesa, Inés Rey, y el presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado, se reunieron este sábado con coruñeses que trabajan en Nueva York en el Café Riazor de la urbe norteamericana. Participaron la académica Susana Martínez-Conde y la ingeniera Juana Fernández, así como las investigadoras Sandra Barral y Vera García Outeiral, el arquitecto Sergio Pardo López y el periodista Álex Maroño Porto.

A Coruña en Nueva York: la Torre de Hércules y San Juan, protagonistas en Times Square

RAC

De la universidad a la empresa: los investigadores de A Coruña se animan a emprender

Kamila Ferreira sufrió explotación sexual en A Coruña: «Que te golpeen es un reclamo»

Rosa Meijide, de Peloides Termales: «La empresa es una forma de devolverle a la sociedad lo que te ha dado y hacerla avanzar»

Manuel Pérez, socio de Indestia: «Damos servicio con inteligencia artificial a inmobiliarias y damos pasos en automoción»

José María Mesías, fundador de Artefacto: «Lo más difícil de crear la empresa fue la burocracia, pero ha hecho todo más ágil»

Javier Cremades, cofundador de Phycosem: «Ser empresario a veces es menos rentable que ser investigador, pero compensa»

