Rey y Prado se reúnen con coruñeses en Nueva York

La alcaldesa, Inés Rey, y el presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado, se reunieron este sábado con coruñeses que trabajan en Nueva York en el Café Riazor de la urbe norteamericana. Participaron la académica Susana Martínez-Conde y la ingeniera Juana Fernández, así como las investigadoras Sandra Barral y Vera García Outeiral, el arquitecto Sergio Pardo López y el periodista Álex Maroño Porto.

RAC