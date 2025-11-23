Robo con fuerza en locales de Ramón y Cajal: la Fiscalía acusa a dos hombres con antecedentes
La Fiscalía solicita penas de cárcel para los acusados de entrar en tres locales tras forzar las cerraduras
La Audiencia Provincial de A Coruña verá este jueves el caso de dos hombres a los que la Fiscalía acusa de forzar la entrada a tres locales de un edificio de la calle Ramón y Cajal, y respectivamente, dos años y dos años y medio de prisión. Ambos tienen condenas anteriores por robo con fuerza y otros delitos.
Según la Fiscalía, entraron en el inmueble de noche, con material como llaves, tijeras, destornilladores y guantes, y reventaron la cerradura de un establecimiento y dos cajones. Luego accedieron a otro local, rompiendo la cerradura y un armario y «revolviendo», y finalmente a un tercero.
En ese momento, según el relato del Ministerio público, se activó una alarma y solo se hicieron con un grabador de imágenes, que tiraron antes de ser detenidos.
