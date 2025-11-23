Rosa Meijide, de Peloides Termales: «La empresa es una forma de devolverle a la sociedad lo que te ha dado y hacerla avanzar»

La catedrática Rosa Meijide, del área de Radiología y Medicina Física de la Universidade da Coruña, empezó a colaborar hace décadas con investigadores de física aplicada la Universidade de Vigo sobre la elaboración de peloides y sus efectos sobre la salud. «Se trata de barros especiales, madurados, que tienen propiedades terapéuticas y cosméticas», explica, y los investigadores vieron «que había un nicho de negocio, para el mercado termal y de turismo, de salud y bienestar». Así nació Peloides Termales, en principio como empresa y, en 2013, como spin-off con participación de las universidades de Vigo y A Coruña.

La sociedad, indica Meijide, se dedica a asesorar a balnearios para dotarlos de «productos exclusivos y únicos para cada cliente». En su caso, se centra en los efectos sobre la salud de estos fangos, pues pueden mejorar los síntomas de enfermedades degenerativas como la artrosis con sus efectos antiinflamatorios. En dermatología, también se puede emplear para mejorar desde la psoriasis a inflamaciones seborreicas, y se emplean en cosmética por sus propiedades para hidratar la piel y defoliar.

Peloides Termales cuenta actualmente con una plantilla de siete personas, entre investigadores y administradores, y aunque señala que no todos se dedican a tiempo completo y la sociedad es más pequeña que otras spin-offs, indica que sirve para la inserción laboral de estudiantes. «Hay gente que hizo el trabajo de Fin de Máster conmigo y ya directamente pasa a un contrato con la empresa» explica Meijide, para la que esta sociedad fue el primer contacto con la empresa privada, y una experiencia positiva. «Te permite estar investigando y trabajando en un tema y devolverle a la sociedad lo que esta te da a ti, a través de los productos de la investigación, para que esta avance», resume la catedrática de la Universidade da Coruña.