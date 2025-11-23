La sexta edición del Marcelino Liste recibe propuestas para premiar la defensa de los derechos humanos en A Coruña hasta el 8 de diciembre
La asociación cultural Alexandre Bóveda ha convocado la sexta edición del premio Marcelino Liste, Xustiza e Liberdade, que reconoce el trabajo de entidades o asociaciones que se dediquen a la defensa de los derechos humanos y desarrollen su actividad en la comarca de A Coruña. Los interesados deben enviar un historial que justifique los méritos para la selección al correo info@acalexandreboveda.gal o a la sede de la agrupación cultural, en el número 36 de la calle San Andrés.
A esta dirección se pueden enviar tanto propuestas por correo como en persona, en horario de tarde, y el plazo de entrega finaliza el 8 de diciembre. El jurado que decidirá el ganador estará formado por miembros de la agrupación Alexandre Bóveda, pero no de la junta directiva, y se intentará entregar el galardón el día 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos.
El premio recuerda el «impacto» que Liste, fallecido en 2013, tuvo en el nacimiento y consolidación de las agrupaciones vecinales coruñesas. Su relación con el movimiento ciudadano se inició en el franquismo a través de la comunidad cristiana de Labañou, y al crearse en 1982 la Federación de Asociaciones de Vecinos coruñesa, fue elegido su primer presidente.
- Una cafetería de A Coruña, multada con 3.000 euros por incumplir la normativa de terrazas
- Gadisa abre un Claudio Express en A Coruña, con 50 metros cuadrados y 500 referencias de alimentación
- Julio Llamazares, en A Coruña: «España será normal cuando se hable de la Guerra Civil como un pasaje histórico»
- El Concello de A Coruña censura que la Xunta reserve la mejor zona de Monte Mero para la vivienda de precio libre
- El superyate de 80 metros de eslora de un magnate estadounidense recala en el puerto de A Coruña
- Cancelado el concierto de Anuel AA este domingo en el Coliseum de A Coruña
- Fallece Luz Bergondo, dueña de la Confitería Flory en A Coruña
- La Policía Nacional acude a la Facultade de Informática de A Coruña por una falsa amenaza de bomba