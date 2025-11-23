Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La sexta edición del Marcelino Liste recibe propuestas para premiar la defensa de los derechos humanos en A Coruña hasta el 8 de diciembre

Marcelino Liste. | Juan Varela

La asociación cultural Alexandre Bóveda ha convocado la sexta edición del premio Marcelino Liste, Xustiza e Liberdade, que reconoce el trabajo de entidades o asociaciones que se dediquen a la defensa de los derechos humanos y desarrollen su actividad en la comarca de A Coruña. Los interesados deben enviar un historial que justifique los méritos para la selección al correo info@acalexandreboveda.gal o a la sede de la agrupación cultural, en el número 36 de la calle San Andrés.

A esta dirección se pueden enviar tanto propuestas por correo como en persona, en horario de tarde, y el plazo de entrega finaliza el 8 de diciembre. El jurado que decidirá el ganador estará formado por miembros de la agrupación Alexandre Bóveda, pero no de la junta directiva, y se intentará entregar el galardón el día 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos.

El premio recuerda el «impacto» que Liste, fallecido en 2013, tuvo en el nacimiento y consolidación de las agrupaciones vecinales coruñesas. Su relación con el movimiento ciudadano se inició en el franquismo a través de la comunidad cristiana de Labañou, y al crearse en 1982 la Federación de Asociaciones de Vecinos coruñesa, fue elegido su primer presidente.

