Si no lo leo no lo creo
Viajes durante 30 años para ver al Dépor
Antón Peruleiro
A Coruña
Albi Cores, histórico peñista de Vilagarcía, compartió este domingo un mensaje en su cuenta de X que da cuenta de su ya conocido amor incondicional al Deportivo. Se levantó a las ocho de la mañana para coger a las nueve un bus desde Pontevedra para venir al partido contra el Ceuta, y volvió al sur en el de las 18.00 horas.
Y así, sin fallar y de la forma que sea, «desde hace más de 30 años cada quince días». Es uno de los miles de sacrificios que ha hecho «tan solo por ti», como dice la canción. El mensaje tiene miles de visualizaciones y respuestas de ánimo y admiración para el que fuera presidente de la peña Perla de Arousa.
