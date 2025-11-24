3 rollos de canela que tienes que probar en A Coruña

Acaban de aterrizar en A Coruña, pero tienen años de historia. Los rollos de canela nacieron en el siglo XIX en algunos hogares adinerados de Suecia y Dinamarca, ya que estos podían hacerse con los ingredientes necesarios para su elaboración.

En 1920 se popularizaron y se establecieron en el norte de Europa, convirtiéndose en un dulce perfecto para acompañar el café. Tal es su fama, que desde 1999 tienen su propio día, que se celebra cada 4 de octubre.

La receta de los rollos de canela llegó tiempo después a Estados Unidos, donde también se han convertido en un dulce icónico. Ahora han desembarcado en A Coruña gracias a varios locales que han decido apostar por su elaboración, consiguiendo un gran éxito entre su clientela.

Buen Rollo (Calle San Vicente, 10)

Génesis Medina y Fabián Álvarez de Buen Rollo / Germán Barreiro / Roller Agencia

El último en sumarse a la lista ha sido Buen Rollo, un establecimiento situado en el barrio de Os Mallos. Al frente están Génesis Medina y Fabián Álvarez, una pareja que llegó de Venezuela y que decidió dejar su trabajo para emprender este proyecto: "Yo trabajaba en una clínica dental, pero después de un año y medio convenciéndome de tomar esta decisión, decidí dar el paso".

Antes de dar este salto al vacío, Génesis y Fabián abrieron una pastelería online en la que ya elaboraban sus famosos rollos. La buena acogida los llevó a apostar por un local físico que abrió sus puertas el pasado 29 de junio: "Hemos tenido muy buena recepción, a veces se nos acaban y tenemos que cerrar para hornear más", cuenta la pastelera.

Génesis descubrió los rollos por Estados Unidos y cuando llegó a A Coruña los hechó en falta, así que empezó a hornearlos en casa hasta dar con la receta perfecta: "Para mí, un buen rollo tiene que ser esponjoso, húmedo y con sabor a canela", explica. En Buen Rollo hacen el clásico y uno de limón para el que no le guste la canela. Además, ofrecen 9 variedades de toppings, siendo el más popular el de pistacho, aunque la pastelera quiere introducir algunos nuevos: "Estoy pensando en uno de coco para el verano".

Doña Bárbara (Av. Alfonso Molina, 3)

Andrés Guerrero de Doña Bárbara / Iago López

Otro lugar en el que podemos tomarnos un buen rollo de canela es Doña Bárbara. Este establecimiento, que destaca también por su café de especialidad, abrió hace tres años y ya está totalmente asentado en la ciudad. Al frente están Andrés Guerrero y Yeli Andrade, una pareja que elabora artesanalmente los rollos cada mañana.

Allí los hacen al estilo nórdico, con forma de treza e igual de jugosos: "Lo importante es tener buenos ingredientes. Nosotros utilizamos una harina gallega que nos traen unos chicos de Pontevedra y leche de un productor local que también utilizamos para el café. El resto es echarle cariño y esfuerzo", cuenta Andrés.

Trenza de canela de Doña Bárbara / Iago López

Las trenzas de Doña Bárbara destacan especialmente por su jugosidad: "La hacemos tostada por fuera y muy blanda por dentro. La masa está muy hidratada, lleva mantequilla y no se hace nada seco", señala el pastelero.

Fábula Café (Calle Alameda, 17)

Leona Rodríguez y Toni González de Fábula Café / Iago López

Abierto en agosto de 2022, este establecimiento se ha convertido rápidamente en un éxito y la guía Repsol lo ha premiado con un Solete. Al frente están Pepe López y Deimer Acosta, dos hosteleros procedentes de Colombia que han revolucionado la gastronomía coruñesa con su fusión de la cocina latina y gallega.

Además, en Fabula Café se puede desayunar y disfrutar de un delicioso brunch en el que el rollo de canela es el protagonista: "Mi socio tenía un negocio de rollos en Colombia. Cuando introdujimos los desayunos, la gente nos pidió bollería y apostamos por ellos porque ya los conocíamos", cuenta Pepe.

Rollo de canela de Fábula Café / Iago López

Para el cocinero los rollos tienen que ser "muy suaves y húmedos". En Fábula Café los sirven acompañados de distintas salsas como mermelada casera, clásica o reducción de cerveza, que elaboran ellos mismos. Los rollos se pueden disfrutar en el local o para llevar, y además se incluyen en su delicioso brunch.