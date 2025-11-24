A Coruña, a la cola de Galicia en oferta de pisos en venta por número de habitantes: ¿Falta de obras, o especulación?

Entre los vecinos de todas las grandes ciudades gallegas, los coruñeses son los que tienen más difícil comprar un piso. No solo los precios son los más elevados de los principales municipios de la comunidad, sino que la oferta, si se tiene en cuenta el tamaño de la ciudad, es la más reducida de las siete grandes urbes. La semana pasada, el portal Idealista mostraba 3,6 viviendas a la venta por cada 1.000 vecinos, mientras que ninguna otra ciudad gallega bajaba de los cinco, y algunas duplicaban o triplicaban la tasa coruñesa. Para los promotores inmobiliarios, hay falta de oferta porque no se construye, y es necesaria más vivienda nueva, mientras que los arquitectos afirman que el problema radica en la especulación. Para los agentes de la propiedad inmobiliaria, se precisan más ayudas públicas a la rehabilitación.

«El mercado inmobiliario está intervenido a favor de la especulación», afirma la presidenta de la delegación coruñesa del Colexio de Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG), Ruth Varela. En su opinión, construir más vivienda «no garantiza que baje de precios», en un mercado «fundamentalmente financiero, global, mayorista y de lujo», y las promociones no están construyendo pisos para las familias, sino activos financieros para inversores que «acaparan» pisos. Las familias medias, considera, no pueden competir.

Para mejorar la oferta de vivienda, Varela pide cambiar la legislación y penalizar fiscalmente el «acaparamiento», pero también crear «un parque de vivienda pública, mayoritariamente dirigida al alquiler». Actualmente, afirma, «mucha oferta» de viviendas no llega siquiera al mercado al que pueden acceder las familias, pues «se ofrece directamente a listados de inversores que están acumulando activos».

Pero el secretario general de la Asociación Provincial de Promotores Inmobiliarios de A Coruña (Aproinco), Juan José Yáñez, niega que esto sea así. «La gran mayoría de las compras son para satisfacer la necesidad de primera vivienda, y se ve porque un alto porcentaje se acoge a los beneficios fiscales para este fin», defiende, y considera que la figura de vender a grandes entidades no se da en A Coruña, sino que es propia de operaciones en las que se construyen edificios para un inversor que lo va a dedicar íntegramente al alquiler.

Para Yáñez, la necesidad de vivienda se tiene que cubrir con «vivienda nueva, bien de solares sin construir o de rehabilitación integral, que es muy deseable». Pero la primera vía, defiende, resulta más fácil, pues la rehabilitación es «un procedimiento más complicado, más caro, que presenta muchas dificultades» y que por tanto eleva el precio final, perjudicando, considera, a los compradores humildes. De acuerdo con los datos del censo, en 2021 había en A Coruña más de 20.000 viviendas vacías, pero el secretario general de Aproinco considera estos datos exagerados, un «imposible lógico: serían mil edificios de 20 pisos completamente vacíos, avenidas y calles enteras».

La presidenta del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de A Coruña, Patricia Vérez, señala que las estadísticas de 2021 están en todo caso «obsoletas» y que actualmente «no sabemos cuántas viviendas vacías existen», pese a que su asociación ha reclamado a Xunta y Concello que se realice un estudio. En Santiago, en cambio, «el Ayuntamiento sí ha informado de que quieren hacer censo de viviendas vacías», un estudio que ayudaría a entender la situación del mercado inmobiliario.

De lo que no hay duda, indica Vérez, es de que escasea la oferta tras un periodo «muy álgido de compraventas». La subida de los alquileres aumenta la demanda de compra de pisos, porque los vecinos que disponen de ahorros prefieren adquirir uno tras realizar cuentas entre el arrendamiento y la hipoteca. Parte del problema, señala Vérez, es que en años pasados «no ha habido prácticamente construcción», pero también reclama dar más ayudas a la rehabilitación que aumenten el parque ofertado. Considera que se deberían enfocar en el mercado de alquiler, y pide a la administración programas de subvenciones que cubran reformas de pisos destinados al arrendamiento, así como que cubran seguros de impagos y responsabilidad civil para animar a los propietarios a arrendar.

Precios altos, escasa oferta

Empleando los datos de población del último padrón con datos finales, de 2024, en las principales urbes gallegas hay mucha más variedad de pisos que en A Coruña, en relación al tamaño. La ciudad apenas supera los 3,6 anuncios por 1.000 habitantes, pero en Pontevedra se rozan los 5,2, Santiago casi se alcanzan los 5,6 y en Vigo la cifra se acerca a los 5,8. En Lugo el dato es de 8 anuncios por mil vecinos, frente a los 8,9 de Ferrol y los 11,8 de Ourense.

Y la ciudad encabeza Galicia en precios. De acuerdo con las tasaciones del Ministerio de Vivenda, el precio cuadrado valía en el tercer trimestre de este año 2.486 euros en A Coruña, un dato alejado de los 2.064 de Vigo, la urbe más similar en tamaño. En Santiago son cerca de 2.252 y en Pontevedra 1.861, mientras que ya a mucha distancia quedan Ourense (1.471), Lugo (1.330) y Ferrol (1.008 euros).