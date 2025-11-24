A Coruña recupera la visión de una de sus joyas modernistas de la plaza de Lugo

Después de varios meses de obras para su restauración, la fachada del edificio número 12 de la plaza de Lugo, una de las joyas del Modernismo coruñés, puede volver a ser contemplada y ahora con todo el esplendor de su vistosa decoración, en la que destacan los azulejos coloreados.

El inmueble fue construido en 1904 con el diseño de Juan de Ciórraga, uno de los más destacados arquitectos en la historia de la ciudad, quien también fue el responsable de los números 10 y 11 de la plaza, hasta el punto de que los tres edificios tienen la misma estructura y solo varía la decoración aplicada en cada una de las fachadas y las actuaciones desarrolladas en los áticos.

La llevada a cabo en el número 12 se produjo en 1923 al eliminar la terraza que había en ese ático para construir un mirador que llegaba hasta la línea de la fachada. Posteriormente todo el frente de esa planta fue cerrado mediante una galería para seguir el mismo diseño de la cuarta y la tercera. Las dos primeras cuentan con un mirador en el centro y balcones a los lados y es la parte de la fachada en la que se encuentran los azulejos coloreados.

Ciórraga aplicó el mismo diseño de estos tres inmuebles en el número 1 de la calle Betanzos, del que están separados por la llamada Casa Arambillet -situada en el número 13 de la plaza y diseñada por Antonio López Hernández -muy popular por la profusa decoración que adorna su fachada, en la que destacan unas máscaras.