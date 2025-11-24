El Gobierno destina 11,6 millones más este año para el tren del puerto exterior de A Coruña

El Consejo Rector de Puertos del Estado acordó incrementar con 11,6 millones los fondos europeos Next Generation previstos para este año para la construcción del acceso ferroviario al puerto exterior en punta Langosteira, que lleva a cabo la Autoridad Portuaria de A Coruña. Esa cantidad procede de reasignaciones de los fondos por parte del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y no supone un incremento del presupuesto del proyecto, cercano a los 160 millones de euros.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, anunció recientemente más de 705 millones de euros en inversiones en los cinco puertos del sistema portuario estatal en Galicia desde 2025 hasta 2029. En el puerto de A Coruña se invertirán más de 362 millones de euros previstos, destinados en especial al acceso ferroviario a punta Langosteira y a la red interior de los muelles.

Las obras del acceso ferroviario ya terminaron la perforación de todos los túneles y galerías, que suman 7,4 kilómetros de túneles incluyendo las galerías de evacuación. El túnel 1 tiene 3.739 metros de longitud y contará con tres galerías de evacuación de 729, 716 y 685 metros respectivamente. Actualmente se acometen los trabajos de revestimiento.

El túnel 2 tiene 774 metris de longitud y ya está revestido, por lo que ahora se construyen las aceras de evacuación. E túnel 3, de 743 metros completa la bifurcación en “Y” del túnel 1 para la conexión en sentido sur con el Eje Atlántico a través de la denominada Caverna de Bifurcación, una estructura de 25 metros de ancho y 11 de alto en su punto máximo.

Los túneles alojarán otros elementos como aceras para acceso y tránsito peatonal, sistemas de drenaje, canaletas y conducciones para comunicaciones, así como sistemas de ventilación, iluminación y lucha contra incendios. En la zona de Vío continúan los trabajos para habilitar la plataforma de conexión con el Eje Atlántico.