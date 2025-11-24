El Gobierno destina 11,6 millones más este año para el tren del puerto exterior de A Coruña
Proceden de reasignaciones de fondos europeos y no incrementan el presupuesto de la obra, de casi 160 millones
El Consejo Rector de Puertos del Estado acordó incrementar con 11,6 millones los fondos europeos Next Generation previstos para este año para la construcción del acceso ferroviario al puerto exterior en punta Langosteira, que lleva a cabo la Autoridad Portuaria de A Coruña. Esa cantidad procede de reasignaciones de los fondos por parte del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y no supone un incremento del presupuesto del proyecto, cercano a los 160 millones de euros.
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, anunció recientemente más de 705 millones de euros en inversiones en los cinco puertos del sistema portuario estatal en Galicia desde 2025 hasta 2029. En el puerto de A Coruña se invertirán más de 362 millones de euros previstos, destinados en especial al acceso ferroviario a punta Langosteira y a la red interior de los muelles.
Las obras del acceso ferroviario ya terminaron la perforación de todos los túneles y galerías, que suman 7,4 kilómetros de túneles incluyendo las galerías de evacuación. El túnel 1 tiene 3.739 metros de longitud y contará con tres galerías de evacuación de 729, 716 y 685 metros respectivamente. Actualmente se acometen los trabajos de revestimiento.
El túnel 2 tiene 774 metris de longitud y ya está revestido, por lo que ahora se construyen las aceras de evacuación. E túnel 3, de 743 metros completa la bifurcación en “Y” del túnel 1 para la conexión en sentido sur con el Eje Atlántico a través de la denominada Caverna de Bifurcación, una estructura de 25 metros de ancho y 11 de alto en su punto máximo.
Los túneles alojarán otros elementos como aceras para acceso y tránsito peatonal, sistemas de drenaje, canaletas y conducciones para comunicaciones, así como sistemas de ventilación, iluminación y lucha contra incendios. En la zona de Vío continúan los trabajos para habilitar la plataforma de conexión con el Eje Atlántico.
- Una cafetería de A Coruña, multada con 3.000 euros por incumplir la normativa de terrazas
- Gadisa abre un Claudio Express en A Coruña, con 50 metros cuadrados y 500 referencias de alimentación
- Julio Llamazares, en A Coruña: «España será normal cuando se hable de la Guerra Civil como un pasaje histórico»
- El Concello de A Coruña censura que la Xunta reserve la mejor zona de Monte Mero para la vivienda de precio libre
- Purificación Ramos, medio siglo de servicio a la ciudadanía en A Coruña: «Si te gusta tu trabajo, ¿por qué te vas a ir?»
- Fallece Luz Bergondo, dueña de la Confitería Flory en A Coruña
- La Policía Nacional acude a la Facultade de Informática de A Coruña por una falsa amenaza de bomba
- De C. Tangana a Linda Evangelista, personalidades de la cultura y la moda acuden a la presentación de la exposición de Annie Leibovitz en A Coruña