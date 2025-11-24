Ocio y cultura
¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del domingo 23 de noviembre
Conciertos, exposiciones, proyecciones, charlas... Descubre las propuestas de ocio del día y haz tus planes
Charla sobre inteligencia artificial y justicia
19.30 horas | La Real Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación abre su curso académico con una conferencia de la académica de número y catedrática de Filosofía del Derecho Milagros Otero Parga.
Academia de Jurisprudencia | Pintor Sotomayor, 1
Eli Ríos habla del cáncer de mama en ‘Luns’
19.30 horas | La escritora presenta su libro, publicado por Xerais, ganador del Premio Torrente Ballester de novela en 2016 y con una protagonista que recibe el diagnóstico de una enfermedad terminal. El acceso es libre.
Fórum Metropolitano | Río de Monelos, 1
Jonathan Ware, al piano con Samuel Mariño
20.00 horas | El sopranista venezolano, en su primera visita a Galicia, protagonizará una gala que forma parte de la 73 temporada de Amigos de la Ópera de A Coruña . El precio oscila entre los 20 y 40 euros.
Teatro Colón | Avenida de la Marina, 7
David Clarke presenta ‘Cuán lonxe, cánto!’
20.00 horas | El profesor titular de Filoloxía Inglesa en la Universidade da Coruña editó la obra, que une poemas de Charles Wolfe, obras y lírica sobre sir John Moore y un homenaje de Rosalía de Castro.
Asoc. Cult. Alexandre Bóveda | San Andrés, 36
