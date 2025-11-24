Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ocio y cultura

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del domingo 23 de noviembre

Conciertos, exposiciones, proyecciones, charlas... Descubre las propuestas de ocio del día y haz tus planes

Imagen promocional del concierto de Samuel Mariño en la Temporada Lírica de A Coruña.

Imagen promocional del concierto de Samuel Mariño en la Temporada Lírica de A Coruña. / EFE

RAC

Charla sobre inteligencia artificial y justicia

19.30 horas | La Real Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación abre su curso académico con una conferencia de la académica de número y catedrática de Filosofía del Derecho Milagros Otero Parga.

Academia de Jurisprudencia | Pintor Sotomayor, 1

Eli Ríos habla del cáncer de mama en ‘Luns’

19.30 horas | La escritora presenta su libro, publicado por Xerais, ganador del Premio Torrente Ballester de novela en 2016 y con una protagonista que recibe el diagnóstico de una enfermedad terminal. El acceso es libre.

Fórum Metropolitano | Río de Monelos, 1

Jonathan Ware, al piano con Samuel Mariño

20.00 horas | El sopranista venezolano, en su primera visita a Galicia, protagonizará una gala que forma parte de la 73 temporada de Amigos de la Ópera de A Coruña . El precio oscila entre los 20 y 40 euros.

Teatro Colón | Avenida de la Marina, 7

David Clarke presenta ‘Cuán lonxe, cánto!’

20.00 horas | El profesor titular de Filoloxía Inglesa en la Universidade da Coruña editó la obra, que une poemas de Charles Wolfe, obras y lírica sobre sir John Moore y un homenaje de Rosalía de Castro.

Asoc. Cult. Alexandre Bóveda | San Andrés, 36

