Casi la mitad de las usuarias del centro de la mujer recibe atención psicológica

El Centro de Información á Muller (CIM) atendió el año pasado a 856 personas, de las cuales casi la mitad, 391 (un 45,7%), requirieron atención psicológica, un servicio que acumula un tiempo medio de espera de tres meses, tal y como ha informado el Gobierno local en respuesta a una pregunta escrita dirigida al Pleno presentada por el Partido Popular.

En esta contestación, el Gobierno local especifica que esta espera puede variar «según la demanda y la naturaleza de cada caso» y que el Servizo de Igualdade está pendiente de este recurso para poder «optimizar la gestión de las citas y reforzar la coordinación» con otras administraciones para poder ofrecer atención especializada a las usuarias.

El número de personas que solicitaron ayuda en el Centro de Información á Muller durante el año pasado fue ligeramente superior al de 2023, cuando este servicio cerró el ejercicio con 822 usuarias atendidas, de las cuales, 378 solicitaron ser vistas por la psicóloga, aunque las cifras son diferentes, la proporción es casi la misma, un 45,9%, en este caso.

Las usuarias del CIM pueden ser atendidas por varios de los recursos que ofrece el centro, de modo que, en 2024, de las 856 personas que acudieron en busca de información, el servicio de asesoramiento jurídico atendió a 434 y el de orientación social a 418. En este caso, las cifras son también similares a las del año anterior, cuando las consultas jurídicas fueron las más demandadas, en este caso, 476 de 822.

El Centro de Información á Muller cuenta con una directora, una asesora jurídica, una psicóloga, dos trabajadoras sociales, una técnica en Igualdad y una auxiliar administrativa, según explica el Gobierno local en esta respuesta al PP sobre el funcionamiento del CIM en la ciudad. y sobre si los medios con los que cuenta el centro son suficientes para hacer frente a la demanda existente. Sobre este punto, el Ejecutivo municipal indica que está en estudio la posibilidad de abrir una convocatoria para que el área de Igualdad cuente también con una psicóloga, aunque la decisión todavía no está tomada.

El Gobierno local defiende que la planificación de los recursos se realiza teniendo en cuenta «las necesidades detectadas». Lo que está fuera de los planes municipales es ampliar las instalaciones con las que cuenta actualmente el servicio, en el número 11 de la calle Hortensias, en el Barrio de las Flores, como también descentralizar los recursos para que no esté todo el CIM en el mismo edificio. El Gobierno local defiende que el servicio está garantizado a todas las personas que lo requieran porque se dan citas tanto de forma presencial como telefónica y porque el CIM trabaja en coordinación con otros servicios municipales y centros cívicos que pueden colaborar en caso de que existan problemas de movilidad o de recursos económicos para poder ser atendidas por las profesionales del CIM.

Además de las citas de atención personalizada que ofrece el CIM, el centro organiza actividades durante todo el curso para estudiantes, por ejemplo, para combatir la violencia machista la instalación de puntos violeta en fiestas o acontecimientos en los que se prevé gran afluencia de personas, incluso también charlas y otras actividades para el público general.