Cuenta atrás para la Navidad en A Coruña: del encendido de las luces al mercadillo de María Pita

A Coruña inicia la cuenta atrás para la Navidad. Falta un mes para Nochebuena y el Ayuntamiento presentó una programación que busca llenar la ciudad de actividad, encuentros familiares y ambiente festivo. El encendido oficial de las luces llegará el viernes 28 a las siete de la tarde. El acto coincidirá con la apertura del mercado navideño y contará con la presencia del deportivista Bebeto, que visita esta semana la ciudad y protagonizará un momento simbólico. El exjugador brasileño se subirá de nuevo al balcón de María Pita 30 años después de ganar el título de Liga con el Deportivo, esta vez lo hará acompañado de los seis finalistas del concurso municipal de postales navideñas. La postal ganadora decorará este año la felicitación oficial del Concello.

La alcaldesa de la ciudad, Inés Rey, avanzó que el Mercado de Nadal volverá a ser el “gran punto de encuentro de la ciudad”, con una plaza central más amplia, 31 puestos de hostelería, productos típicos de estas fechas y nuevas propuestas solidarias.

El mercado abrirá cada día a las 12.00 horas y contará con puestos de comida, bebida y artesanía, además de espacios con productos de cercanía, complementos, decoración navideña y artículos de regalo. La decoración incluirá abetos, guirnaldas y elementos tradicionales que acompañarán la animación prevista a lo largo de toda la jornada. A las 15.00 horas cerrará el mercado para volver a abrir a las 17.00 hasta las 22.00 horas, hasta el 2 de enero.

El Ayuntamiento impulsará este año una iniciativa solidaria que pondrá a disposición de entidades sociales de la ciudad un puesto propio dentro del mercado. Las asociaciones venderán bolas de Navidad diseñadas por diferentes colectivos y toda la recaudación irá destinada a su actividad social. La alcaldesa anima a la ciudadanía a comprar estas piezas porque “cada bola ayudará a las entidades que acompañan a quienes más lo necesitan”. Cada bola de navidad tendrá un precio de 10 euros.

La iluminación de las fiestas incluirá miles de arcos repartidos por los barrios. El Concello recolocó varios conjuntos lumínicos y reforzó las calles con mayor tránsito, después de “escuchar propuestas vecinales durante las últimas navidades”. “Hemos aumentado el número de calles con luces navideñas, pero no en todas las calles habrá luces. Eso es imposible”, adelanta la alcaldesa.

La programación cultural reunirá más de 300 actividades entre finales de noviembre y el 5 de enero. Los museos ofrecerán propuestas especiales, habrá talleres infantiles, cuentacuentos, visitas de Papá Noel y de los Reyes Magos, espectáculos de teatro y música, así como animación permanente en María Pita. De la tradicional cabalgata de los Reyes Magos aún no hay adelantos. Los centros cívicos organizarán talleres y funciones para acercar la Navidad a los barrios.

El área de Deportes abrirá este miércoles el plazo para inscribirse en las actividades navideñas, con 500 plazas disponibles repartidas en 35 grupos de 15 participantes. Las sesiones comenzarán el 22 de diciembre y permitirán que muchas familias dispongan de opciones de “conciliación durante las vacaciones escolares”.

La alcaldesa cerró la presentación con un agradecimiento al personal municipal de todas las áreas implicadas. Aseguró que la ciudad vivirá unas fiestas “especiales, accesibles y pensadas para todos los públicos”, con una programación que pretende llenar A Coruña de espacios de encuentro y celebración.