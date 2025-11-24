Nuevas fechas: El Festival Noites do Porto animará el San Juan de A Coruña en 2026

Noites do Porto anuncia nuevas fechas y adelanta su calendario de conciertos para animar la agenda musical de A Coruña justo en pleno arranque del verano. "Cambiamos fechas y adelantamos edición, convirtiéndonos en la primera cita musical del verano coruñés", proclaman hoy los promotores del festival en redes sociales al anunciar que la próxima edición de este ciclo se desarrollará del 22 de junio al 5 de julio.

Los conciertos arrancarán, con estas nuevas fechas, justo al empezar el verano y el 22 de junio, víspera de la fiesta de la noche de las hogueras de San Juan en A Coruña, ya será la primera cita de Noites do Porto 2026.

"Calidad, eclecticismo y singularidad" volverán a ser, según los responsables de Noites do Porto, las claves que definirán el cartel de conciertos en 2026. "Del 22 de junio al 15 de julio ofreceremos 15 días de música con la esencia que define Noites do Porto desde 2021", anuncian en redes.

Avanzan también que habrá "nuevas localizaciones, más contenidos y una programación ampliada" para continuar reforzando el festival "al ritmo que marca el pulso cultural de la ciudad".

Recuerdan que hace unos meses la celebración del quinto aniversario de este festival contó con 9 jornadas de música en directo en 15 localizaciones, con 14 solistas y bandas, sesiones con 7 selectores locales e internacionales, colaboraciones gastronómicas y acciones con artistas plásticos, y añaden que "Noites vuelve en 2026 más ambicioso que nunca" sin adelantar, por ahora, el cartel del festival.