Abre sus puertas una de las tiendas más esperadas del nuevo Marineda City

Mercadona abre sus puertas este lunes 24 en Marineda City tras el cierre de sus instalaciones situadas en las inmediaciones del centro comercial. El nuevo supermercado, una de las aperturas más esperadas tras la ampliación de Marineda, abrirá de lunes a sábado, de 10.00 a 22.00 horas, y tendrá aparcamiento compartido con el centro comercial. Contará con una superficie de venta de 1.825 metros cuadrados, donde trabajará una plantilla de 70 personas y se incorporará la novedad ‘Listo para Comer’, una sección con una oferta variada de platos, bebidas refrigeradas y una zona de descanso para los clientes. En su carta pueden encontrarse desde croquetas y ensaladilla rusa hasta platos principales como arroces, pasta, hamburguesa y bocadillos para llevar en envases fabricados con materiales naturales como caña de azúcar, cartón y papel.

Sección 'Listo para comer' de Mercadona. / LOC

La nueva tienda estará conectada tecnológicamente mediante la integración de dispositivos electrónicos y herramientas colaborativas que permitirán compartir información desde cualquier parte y conocer la gestión de los procesos en tiempo real. También se han tomado medidas para reducir el consumo energético, gracias al aislamiento térmico y acústico, y dispondrá de un sistema de iluminación LED automatizado que se regula por zonas según el momento del día.

La construcción de las instalaciones ha supuesto una inversión de 2,8 millones de euros y la participación de 30 proveedores que han empleado a un centenar de trabajadores durante la fase de obras. En la actualidad, Mercadona cuenta con 62 supermercados en Galicia, una plantilla que supera los 3.000 empleados y colabora con 53 proveedores de producto en Galicia y otros 440 no comerciales y de servicio, con compras locales que alcanzaron los 1.879 millones de euros en el último año, según cifra la compañía.