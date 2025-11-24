La nueva baliza ilumina las ferreterías de A Coruña: «El 1 de enero es obligatoria y van a empezar a caer multas»

La nueva baliza luminosa V16 no espera a enero. La cuenta atrás para la entrada en vigor de la nueva señal de luz obligatoria en los coches ya empezó y las ferreterías de A Coruña lo están notando. La señal V16 sustituye a los triángulos tradicionales desde el 1 de enero, siempre que el dispositivo esté homologado por la Dirección General de Tráfico (DGT).

En la ferretería La Palloza, Esmeralda Pereira confirma que la demanda subió con claridad en las últimas semanas. «Sí, por supuesto que sí», explica desde el mostrador. La tienda mantiene stock por ahora, aunque reconoce que el reclamo es alto. «De momento tenemos dos, pero al igual en unas horas ya no me quedan más», admite. Cada unidad cuesta 37,90 euros, con un pequeño descuento en este establecimiento a partir de dos unidades. Todas las que venden están homologadas y cuentan con garantía. «Es lo que trabajamos, todo tiene homologación», recalca. La tienda celebra este mes su 50 aniversario en A Coruña y mantiene la previsión de que la baliza será uno de los productos estrella hasta que finalice el año y que, a partir del 2026, «se venderán aún mejor».

Oscar Noya y Carlos Santos con una baliza V16 en la Ferretería Marconi. | Carlos Pardellas

Carlos Santos, dependiente de la Ferretería Marconi observa un comportamiento más lento entre sus clientes. «De momento la gente no está muy apurada, hay compras, pero nada excesivo», explica. Aun así, anticipa que la situación cambiará. «El 1 de enero es obligatoria y van a empezar a caer multas», advierte. También alerta de las estafas en internet y en tiendas asiáticas. «En la página de la DGT hay pocas homologaciones. En páginas web te ponen que viene con GPS, pero te la mandan sin él», apunta. Todas las señales de luz que tienen en tienda proceden de distribuidores de Valencia, homologadas y listas para su uso.

La visión de Julio Araujo, responsable de la ferretería de su padre, Ferretería Araujo, confirma el aumento de interés. Esta semana intentó pedir una caja y ya no quedaban en los distribuidores. «Hay demanda, mucha», afirma. Araujo no quiere llenar la tienda de stock por miedo a que los precios bajen en cuanto el producto se popularice. Sabe que en internet rondan los 39 euros, así que espera una bajada de precios pronto. «Tendré algunas cuando me lleguen, pero tampoco quiero pasarme por que, si las compro ahora y luego están más baratas, me tengo que comer la mitad», razona.