La separación de Heredeiros da Crus cancela su concierto en el Exporock de A Coruña

La banda anuncia en un comunicado la marcha del cantante Javi Maneiro

Concierto de Heredeiros da Crus el pasado mes de septiembre en Vilagarcía.

Concierto de Heredeiros da Crus el pasado mes de septiembre en Vilagarcía. / Iñaki Abella

Alba Porral

La separación de Heredeiros da Crus cancela su actuación prevista en el festival Exporock que se celebrará el 14 de marzo en ExpoCoruña, en una primera edición que contará con bandas como Soziedad Alkoholika, El Drogas, Obús, Ciclonautas y Agoraphobia. Los miembros de la legendaria banda explican en un comunicado que se encuentran en un momento de “profunda conmoción” debido a la decisión del cantante Javi Maneiro de poner fin a su etapa en Heredeiros da Crus. “A súa enerxía e a súa personalidade deixan unha pegada profunda na banda, nos escenarios e, por suposto, en cada unha das personas que formamos parte deste proxecto”, comentan junto a un agradecimiento y a una dedicatoria de “buenos deseos” para la nueva etapa que emprende el vocalista de la formación.

Javi Maneiro presentó su proyecto en solitario ‘Un nuevo despertar’ a principios de 2024, tras recuperarse de un accidente cerebrovascular que le obligó a interrumpir tanto la grabación del disco como la gira para celebrar el 30 aniversario de Heredeiros da Crus.

La noticia de su cese obliga ahora a cancelar las actuaciones previstas de Heredeiros da Crus en el Inverfest, el 31 de enero en Madrid, y en el Exporock, el 14 de marzo en A Coruña, así como a suspender las negociaciones en marcha para nuevas fechas en 2026, lo que deja en el aire el futuro del grupo. Sus integrantes lamentan las posibles molestias ocasionadas y agradecen el “apoyo constante” durante estos años. ‘Sempre, Heredeiros’, concluye el comunicado.

