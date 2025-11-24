El tiempo en A Coruña según la Aemet: la última semana de noviembre arranca con aviso amarillo

Noviembre arranca esta semana las últimas hojas de su calendario y lo hace con un aviso amarillo para la costa noroeste de A Coruña por rachas de viento que pueden alcanzar los 60 km/h en el litoral. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activa la alerta amarilla para la jornada de este lunes día 24 y para mañana martes, día 25, avisa también de otra alerta amarilla pero por mar combinada y olas de hasta 4 metros en el noroeste de A Coruña.

Al margen de estas alertas, muchos coruñeses se preguntarán ¿qué tiempo va a hacer en la ciudad durante los próximos días? La respuesta la tiene la Aemet: por ahora tocan chubascos. La previsión para esta última semana de noviembre trae lluvia todos los días menos el miércoles.

Hoy lunes día 24 la Aemet prevé alta probabilidad de precipitaciones hasta el mediodía y también a primera hora de la tarde y al final del día. Las temperaturas se moverán entre los 12 grados de mínima y los 16 de máxima.

