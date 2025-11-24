El tiempo en A Coruña según la Aemet: la última semana de noviembre arranca con aviso amarillo
Consulta la predicción meteorológica para los próximos días en la ciudad
Noviembre arranca esta semana las últimas hojas de su calendario y lo hace con un aviso amarillo para la costa noroeste de A Coruña por rachas de viento que pueden alcanzar los 60 km/h en el litoral. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activa la alerta amarilla para la jornada de este lunes día 24 y para mañana martes, día 25, avisa también de otra alerta amarilla pero por mar combinada y olas de hasta 4 metros en el noroeste de A Coruña.
Al margen de estas alertas, muchos coruñeses se preguntarán ¿qué tiempo va a hacer en la ciudad durante los próximos días? La respuesta la tiene la Aemet: por ahora tocan chubascos. La previsión para esta última semana de noviembre trae lluvia todos los días menos el miércoles.
Hoy lunes día 24 la Aemet prevé alta probabilidad de precipitaciones hasta el mediodía y también a primera hora de la tarde y al final del día. Las temperaturas se moverán entre los 12 grados de mínima y los 16 de máxima.
*EN AMPLIACIÓN
- Una cafetería de A Coruña, multada con 3.000 euros por incumplir la normativa de terrazas
- Gadisa abre un Claudio Express en A Coruña, con 50 metros cuadrados y 500 referencias de alimentación
- Julio Llamazares, en A Coruña: «España será normal cuando se hable de la Guerra Civil como un pasaje histórico»
- El Concello de A Coruña censura que la Xunta reserve la mejor zona de Monte Mero para la vivienda de precio libre
- El superyate de 80 metros de eslora de un magnate estadounidense recala en el puerto de A Coruña
- Cancelado el concierto de Anuel AA este domingo en el Coliseum de A Coruña
- Fallece Luz Bergondo, dueña de la Confitería Flory en A Coruña
- La Policía Nacional acude a la Facultade de Informática de A Coruña por una falsa amenaza de bomba