Toma forma la pasarela que unirá las estaciones de tren y bus de la intermodal de A Coruña

Las obras de la intermodal de A Coruña avanzan y ya se puede empezar a ver la pasarela que unirá las estaciones de tren y de bus. Una grúa de grandes dimensiones se encuentra instalada en la zona para colocar esta infraestructura, por la que podrán pasar peatones y que conectará las avenidas de A Sardiñeira y Ferrocarril.

Por ahora, está más avanzada la estación de bus, cuyas obras ejecuta la Xunta. La previsión es que la construcción esté terminada antes del nuevo año.

Mientras, Adif continúa con sus trabajos para dar forma a la estación de tren. La intermodal tiene que entrar en funcionamiento en junio de 2026.

El Concello, por su parte, se encarga de la urbanización de la zona: aceras más accesibles, carril bici y una nueva rotonda junto al edificio Aliko.