Toma forma la pasarela que unirá las estaciones de tren y bus de la intermodal de A Coruña
Avanza el montaje de la estructura que conectará las avenidas de A Sardiñeira y Ferrocarril
Las obras de la intermodal de A Coruña avanzan y ya se puede empezar a ver la pasarela que unirá las estaciones de tren y de bus. Una grúa de grandes dimensiones se encuentra instalada en la zona para colocar esta infraestructura, por la que podrán pasar peatones y que conectará las avenidas de A Sardiñeira y Ferrocarril.
Por ahora, está más avanzada la estación de bus, cuyas obras ejecuta la Xunta. La previsión es que la construcción esté terminada antes del nuevo año.
Mientras, Adif continúa con sus trabajos para dar forma a la estación de tren. La intermodal tiene que entrar en funcionamiento en junio de 2026.
El Concello, por su parte, se encarga de la urbanización de la zona: aceras más accesibles, carril bici y una nueva rotonda junto al edificio Aliko.
- Una cafetería de A Coruña, multada con 3.000 euros por incumplir la normativa de terrazas
- Gadisa abre un Claudio Express en A Coruña, con 50 metros cuadrados y 500 referencias de alimentación
- Julio Llamazares, en A Coruña: «España será normal cuando se hable de la Guerra Civil como un pasaje histórico»
- El Concello de A Coruña censura que la Xunta reserve la mejor zona de Monte Mero para la vivienda de precio libre
- Purificación Ramos, medio siglo de servicio a la ciudadanía en A Coruña: «Si te gusta tu trabajo, ¿por qué te vas a ir?»
- Fallece Luz Bergondo, dueña de la Confitería Flory en A Coruña
- La Policía Nacional acude a la Facultade de Informática de A Coruña por una falsa amenaza de bomba
- De C. Tangana a Linda Evangelista, personalidades de la cultura y la moda acuden a la presentación de la exposición de Annie Leibovitz en A Coruña