La Xunta estudia implantar una mayor mezcla de pisos libres y protegidos en Monte Mero

El Gobierno gallego prevé que haya mayoría de pisos públicos y protegidos en el nuevo barrio que proyecta en Monte Mero, una amplia zona de fincas y pequeñas viviendas que en su mayoría está entre Alfonso Molina, Xuxán, Pedralonga y la Ciudad de las TIC. Pero los inmuebles dirigidos al mercado convencional se planifican en su mayoría en la zona norte del desarrollo, en edificaciones más bajas que las destinadas a pisos de precio tasado y con equipamientos y un gran parque cerca. El Concello criticó que ocupen las mejores zonas y pidió una mayor mezcla, un objetivo que la Xunta afirmó este lunes a LA OPINIÓN que comparte. En la versión final del proyecto, defiende el Ejecutivo autonómico, se buscará «un equilibrio» y «mezclar los distintos regímenes».

El Ayuntamiento manifestó su crítica hacia la distribución en un informe que elaboró como parte de la evaluación ambiental que realizó el propio Gobierno gallego sobre el proyecto de Monte Mero. Según publicó este diario, el texto municipal acusa al Gobierno gallego de reservar «los mejores solares» para los pisos que se pueden vender a cualquier precio, y reclamó que hubiese más «mezcla» para favorecer la cohesión social del futuro barrio. La protesta contrasta con pasadas declaraciones del concejal de Urbanismo, Francisco Dinís Díaz Gallego, que afirmó en agosto que no había «ningún tipo de discriminación» hacia la vivienda protegida en el proyecto y que estaba «bastante bien distribuido».

Fuentes de la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas defendieron ese lunes, a preguntas de este diario, que el documento que se presentó al trámite ambiental es todavía un «borrador» del Proyecto de Interés Autonómico, y «la distribución de las viviendas aún no está determinada». Ahora que se ha superado la evaluación ambiental, argumenta el Gobierno gallego, se estudiará «a fondo el emplazamiento de las viviendas protegidas y de las libres». Y la intención de la Xunta es que en el proyecto definitivo haya «un equilibrio en la distribución de unas y otras», procurando mezclarlas.

De acuerdo con la documentación presentada hasta ahora por la Xunta, Monte Mero contaría con hasta 3.254 pisos protegidos y 771 viviendas libres. El borrador que se presentó al trámite ambiental concentraba las primeras en una franja de «alta densidad» en la dirección de Alfonso Molina y la Ciudad de las TIC. En su mayoría, estos edificios tendrían una altura de bajo y doce pisos, aunque algunos bajan a ocho.

Entre esta franja y una gran zona verde que se situaría en la zona más cercana a Pedralonga estarían calles, equipamientos y una zona de bloques de edificios de «media densidad». Aquí habría, en su mayoría, bloques de vivienda de precio libre con edificios de hasta cinco plantas de altura, pero también dos parcelas de vivienda protegida para las que se ponen un máximo de doce y ocho alturas, más bajo. En las proximidades del gran parque se estudia ubicar un centenar de pisos libres, y en la esquina del ámbito entre Alfonso Molina y la Ciudad de las TIC, habrá una zona verde, equipamientos, edificios reservados para uso terciario y dos parcelas de construcción residencial para mercado libre de, como mucho, cinco alturas.

Chalets derribados o creados

En Monte Mero existen casas bajas, y el proyecto afectaría a 38 viviendas ya construidas, si bien el borrador no cuantifica los derribos. Durante el trámite ambiental la asociación vecinal de Eirís, Uxío Carré, presentó alegaciones, y protestó porque el proyecto incluya espacios libres y zonas verdes en «áreas totalmente urbanizadas y ocupadas por viviendas». La asociación ecologista Adega pidió «clarificar» el destino de las edificaciones existentes, y entre las alegaciones de particulares hubo quejas contra la Xunta por no compatibilizar el desarrollo con casas ya construidas.

El borrador de la Xunta contempla 35 viviendas unifamiliares, situadas tanto en las proximidades del parque, por la zona de la calle Lázaro Cárdenas, como en un espacio entre la avenida de A Pasaxe, Pedro Fernández y la avenida de Pedralonga, una vía que separa a esta parte del proyecto del desarrollo principal. En este último ámbito, siempre según el texto, habría 56 pisos de protección, en bloques de hasta cuatro alturas.

El Gobierno gallego calcula que la aprobación inicial del Proyecto de Interés Económico sea este año o a inicios de 2026, y que la definitiva sea el próximo ejercicio. En 2027 empezarían las operaciones para la adquisición de suelo, y las obras de urbanización, según el cronograma actual, en 2028.