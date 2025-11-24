La Facultad de Medicina rechaza el acuerdo para descentralizar el grado: pide una revisión sustancial del texto
Advierte que la excepcionalidad del modelo propuesto puede crear "un precedente grave que erosione a cohesión e a planificación do sistema universitario galego"
Koro Martínez
La Facultad de Medicina de la USC considera que el acuerdo alcanzado entre los rectores y la Xunta para la descentralización del segundo ciclo del grado debe ser sometido a "unha revisión substancial antes de poder ser apoiado por esta xunta de facultade", y advierte que la excepcionalidad del modelo propuesto puede crear "un precedente grave que erosione a cohesión e a planificación do sistema universitario galego".
La facultad se muestra dispuesta a la colaboración, pero no a "diluír, debilitar ou romper o que construímos entre todos durante xeracións".
En un comunicado, aseguran que nunca se ha cerrado las puertas a que profesorado de áreas sanitarias ajenas a Santiago participe en la formación médica, pero también se declaran "firmes, unidos e vixiantes para protexer o futuro da medicina galega e da súa universidade pública".
Perjudica la excelencia docente
Para evitar la fragmentación de la docencia de Medicina, abogan por seguir reforzando la estructura existente frente a un modelo diseñado "en termos alleos a unha lóxica académica, que debilita a calidade da formación e perxudica a excelencia docente".
Unidades docentes siempre bajo la organización de la USC
Entre los trece puntos del acuerdo sobre la descentralización que entienden que deben ser corregidos, piden que las unidades docentes estén siempre "baixo a organización académica actual da USC", así como la coordinación sea únicamente responsabilidad de la facultad.
Proponen además que se modifique el calendario de implantación de la docencia teórica por entender que los plazos son prematuros y no factibles, y exigen que se revise la adscripción del profesorado, calificando de "inédito" que el 50% de ese personal docente en las unidades no tenga vinculación con la USC.
Subrayan asimismo que debe quedar claro que dichas unidades no podrán derivar "en futuras solicitudes para crear novas facultades e medicina".
- Una cafetería de A Coruña, multada con 3.000 euros por incumplir la normativa de terrazas
- Gadisa abre un Claudio Express en A Coruña, con 50 metros cuadrados y 500 referencias de alimentación
- Julio Llamazares, en A Coruña: «España será normal cuando se hable de la Guerra Civil como un pasaje histórico»
- El Concello de A Coruña censura que la Xunta reserve la mejor zona de Monte Mero para la vivienda de precio libre
- Purificación Ramos, medio siglo de servicio a la ciudadanía en A Coruña: «Si te gusta tu trabajo, ¿por qué te vas a ir?»
- Fallece Luz Bergondo, dueña de la Confitería Flory en A Coruña
- La Policía Nacional acude a la Facultade de Informática de A Coruña por una falsa amenaza de bomba
- De C. Tangana a Linda Evangelista, personalidades de la cultura y la moda acuden a la presentación de la exposición de Annie Leibovitz en A Coruña