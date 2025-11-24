Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Facultad de Medicina rechaza el acuerdo para descentralizar el grado: pide una revisión sustancial del texto

Advierte que la excepcionalidad del modelo propuesto puede crear "un precedente grave que erosione a cohesión e a planificación do sistema universitario galego"

La xunta de facultade de Medicina pide revisar el acuerdo sobre la descentralización.

La xunta de facultade de Medicina pide revisar el acuerdo sobre la descentralización.

Koro Martínez

Santiago

La Facultad de Medicina de la USC considera que el acuerdo alcanzado entre los rectores y la Xunta para la descentralización del segundo ciclo del grado debe ser sometido a "unha revisión substancial antes de poder ser apoiado por esta xunta de facultade", y advierte que la excepcionalidad del modelo propuesto puede crear "un precedente grave que erosione a cohesión e a planificación do sistema universitario galego".

La facultad se muestra dispuesta a la colaboración, pero no a "diluír, debilitar ou romper o que construímos entre todos durante xeracións".

En un comunicado, aseguran que nunca se ha cerrado las puertas a que profesorado de áreas sanitarias ajenas a Santiago participe en la formación médica, pero también se declaran "firmes, unidos e vixiantes para protexer o futuro da medicina galega e da súa universidade pública".

Perjudica la excelencia docente

Para evitar la fragmentación de la docencia de Medicina, abogan por seguir reforzando la estructura existente frente a un modelo diseñado "en termos alleos a unha lóxica académica, que debilita a calidade da formación e perxudica a excelencia docente".

Unidades docentes siempre bajo la organización de la USC

Entre los trece puntos del acuerdo sobre la descentralización que entienden que deben ser corregidos, piden que las unidades docentes estén siempre "baixo a organización académica actual da USC", así como la coordinación sea únicamente responsabilidad de la facultad.

Proponen además que se modifique el calendario de implantación de la docencia teórica por entender que los plazos son prematuros y no factibles, y exigen que se revise la adscripción del profesorado, calificando de "inédito" que el 50% de ese personal docente en las unidades no tenga vinculación con la USC.

Subrayan asimismo que debe quedar claro que dichas unidades no podrán derivar "en futuras solicitudes para crear novas facultades e medicina".

La gripe 'avanza' en A Coruña: estos son los ingresos que acumula ya el hospital

Abre sus puertas una de las tiendas más esperadas del nuevo Marineda City

Ofertas de empleo en A Coruña: vacantes en almacenes automatizados, industria y sector energético con incorporación inmediata

La Facultad de Medicina rechaza el acuerdo para descentralizar el grado: pide una revisión sustancial del texto

La separación de Heredeiros da Crus cancela su concierto en el Exporock de A Coruña

3 rollos de canela que tienes que probar en A Coruña

