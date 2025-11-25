Ayudas para la formación en psiquiatría infanto-juvenil
A Coruña
La Asociación Gallega de Psiquiatría y la Fundación María José Jove han abierto la convocatoria del III Fondo de Ayudas para la Formación Avanzada en Psiquiatría Infanto-Juvenil, cuyo objetivo es contribuir a mejorar el grado formativo de los futuros profesionales gallegos. A este fondo de ayudas, financiado por la Fundación María José Jove con 6.000 euros, podrán optar residentes de tercer o cuarto año en Galicia.
