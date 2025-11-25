El BNG de A Coruña confía en la viabilidad del concurso de Nostián y pide sacarlo «cuanto antes»

La Oficina Nacional de Evaluación (ONE), un órgano regulado por el Ministerio de Hacienda, ha puesto en duda las cuentas elaboradas por el Ayuntamiento para sacar a concurso la gestión de la planta de tratamiento de residuos de Nostián, cuyo contrato caducó en 2019. Un informe de la entidad indica que no hay un compromiso legal vinculante para que los municipios de la comarca sigan siendo clientes, y señala que, incluso aunque eso sea así, el licitador no podría recuperar la inversión. El Concello discrepa con sus métodos de cálculo y señala que seguirá adelante con la licitación, algo que respalda el BNG.

El portavoz municipal del Bloque, Francisco Jorquera, explica que su formación concuerda con la ONE en que «es fundamental garantizar el concurso» de los Ayuntamientos que integran el Consorcio As Mariñas (Abegondo, Bergondo, Betanzos, Cambre, Carral, Culleredo, Oleiros y Sada). Pero, al igual que argumenta el Gobierno local, añade que los informes de la ONE «suelen ser negativos pues básicamente se centran en la rentabilidad económica de la concesión, más que en otros criterios».

Jorquera añade que el Ayuntamiento cuenta con «informes universitarios alternativos que sí garantizan la viabilidad de la concesión». Como ya publicó este diario, el Concello presentó un estudio de tres profesores de la Universidade de Santiago de Compostela, uno de ellos presidente del Consejo General de Economistas de España, que respaldan el criterio municipal para calcular la rentabilidad de la concesión y se oponen al seguido por la ONE, que afirma que, incluso en el escenario más favorable, el concesionario «no alcanza a recuperar la inversión realizada»

Jorquera recuerda que el informe de la oficina «era preceptivo, mas no vinculante», por lo que no puede paralizar por sí mismo el concurso. «A partir de ahora, para el BNG lo relevante es que el nuevo contrato se licite cuanto antes para que Nostián se convierta en una planta de reciclaje claramente alternativa a Sogama», concluye el líder nacionalista. Fuentes municipales señalaron a este diario que cuentan conque Nostián mantenga a sus clientes de la comarca y mantienen que el concurso saldrá «antes del 31 de diciembre».