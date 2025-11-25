Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Concello autoriza a que una empresa diferente a la que ganó el concurso construya un edificio de alquiler social en una parcela municipal de Xuxán

Edificios en Xuxán, en una parcela diferente. | Casteleiro

Edificios en Xuxán, en una parcela diferente. | Casteleiro

Enrique Carballo

En la Junta de Gobierno Local de este martes, el Ayuntamiento aprobó la subrogación de una parcela que cedió para construir vivienda en Xuxán a una sociedad diferente que la que ganó el concurso para conseguirla. La adjudicataria original era Xestión de Autopromoción, una sociedad limitada que se presentó a un procedimiento por el que el Concello ofreció tres parcelas. Para una de ellas no hubo oferta alguna, la cooperativa Outra Formad e Vivienda se llevó otra finca, Xestión de Autopromoción se hizo con la tercera. Se trata de una parcela clasificada como Z-22, de más de 2.200 metros de extensión y en el que se pueden construir 13.070, contando todas las plantas. El Concello tiene cerca del 60% de la propiedad.

La sociedad consiguió el derecho de superficie por 50 años, para construir inmuebles de viviendas en régimen de alquiler tasado. Ahora, el Ayuntamiento autoriza a otra sociedad limitada, Xestión de Alugueiros de Galiza, a que asuma este proceso. La subrogación, siguiendo las condiciones del concurso, se puede dar a una sociedad en la que la adjudicataria tenga más de un 51% de la participación, y según el Concello, es el caso.

En Xuxán se produjo polémica en relación a otra subrogación, pues los socios de la cooperativa Galivivienda, constituida para construir pisos en una finca cedida por la Xunta, pasaron de la entidad original a otra nueva, en teoría para conseguir mejores condiciones de financiación, pero esta no recibió derechos de suelo. La gestora del proyecto, que cambió las condiciones originales, trasladó a los cooperativistas que tendrían que volver a la inicial, pero aceptando cumplir acuerdos adoptados en la asamblea de la primera sociedad, sin ellos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una cafetería de A Coruña, multada con 3.000 euros por incumplir la normativa de terrazas
  2. Gadisa abre un Claudio Express en A Coruña, con 50 metros cuadrados y 500 referencias de alimentación
  3. El Concello de A Coruña censura que la Xunta reserve la mejor zona de Monte Mero para la vivienda de precio libre
  4. Purificación Ramos, medio siglo de servicio a la ciudadanía en A Coruña: «Si te gusta tu trabajo, ¿por qué te vas a ir?»
  5. Fallece Luz Bergondo, dueña de la Confitería Flory en A Coruña
  6. La nueva baliza ilumina las ferreterías de A Coruña: «El 1 de enero es obligatoria y van a empezar a caer multas»
  7. La Policía Nacional acude a la Facultade de Informática de A Coruña por una falsa amenaza de bomba
  8. Toma forma la pasarela que unirá las estaciones de tren y bus de la intermodal de A Coruña

El Concello autoriza a que una empresa diferente a la que ganó el concurso construya un edificio de alquiler social en una parcela municipal de Xuxán

El Concello autoriza a que una empresa diferente a la que ganó el concurso construya un edificio de alquiler social en una parcela municipal de Xuxán

El BNG de A Coruña confía en la viabilidad del concurso de Nostián y pide sacarlo «cuanto antes»

El BNG de A Coruña confía en la viabilidad del concurso de Nostián y pide sacarlo «cuanto antes»

La Xunta reclama «altura de miras» a la USC para cumplir el pacto de Medicina

La Xunta reclama «altura de miras» a la USC para cumplir el pacto de Medicina

Una marcha que «el miedo no calla» en A Coruña para que la Justicia proteja de verdad a las mujeres

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del miércoles 26 de noviembre

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del miércoles 26 de noviembre

El vídeo que recrea la construcción de la Torre y otros sitios de Galicia

El vídeo que recrea la construcción de la Torre y otros sitios de Galicia

Guía de la Navidad en A Coruña: mercadillo, villancicos y los mejores planes con niños

Guía de la Navidad en A Coruña: mercadillo, villancicos y los mejores planes con niños

El Concello de A Coruña pagará un sobrecoste de un millón de euros a San José por la subida de precios de Xuxán

El Concello de A Coruña pagará un sobrecoste de un millón de euros a San José por la subida de precios de Xuxán
Tracking Pixel Contents