El Concello autoriza a que una empresa diferente a la que ganó el concurso construya un edificio de alquiler social en una parcela municipal de Xuxán
En la Junta de Gobierno Local de este martes, el Ayuntamiento aprobó la subrogación de una parcela que cedió para construir vivienda en Xuxán a una sociedad diferente que la que ganó el concurso para conseguirla. La adjudicataria original era Xestión de Autopromoción, una sociedad limitada que se presentó a un procedimiento por el que el Concello ofreció tres parcelas. Para una de ellas no hubo oferta alguna, la cooperativa Outra Formad e Vivienda se llevó otra finca, Xestión de Autopromoción se hizo con la tercera. Se trata de una parcela clasificada como Z-22, de más de 2.200 metros de extensión y en el que se pueden construir 13.070, contando todas las plantas. El Concello tiene cerca del 60% de la propiedad.
La sociedad consiguió el derecho de superficie por 50 años, para construir inmuebles de viviendas en régimen de alquiler tasado. Ahora, el Ayuntamiento autoriza a otra sociedad limitada, Xestión de Alugueiros de Galiza, a que asuma este proceso. La subrogación, siguiendo las condiciones del concurso, se puede dar a una sociedad en la que la adjudicataria tenga más de un 51% de la participación, y según el Concello, es el caso.
En Xuxán se produjo polémica en relación a otra subrogación, pues los socios de la cooperativa Galivivienda, constituida para construir pisos en una finca cedida por la Xunta, pasaron de la entidad original a otra nueva, en teoría para conseguir mejores condiciones de financiación, pero esta no recibió derechos de suelo. La gestora del proyecto, que cambió las condiciones originales, trasladó a los cooperativistas que tendrían que volver a la inicial, pero aceptando cumplir acuerdos adoptados en la asamblea de la primera sociedad, sin ellos.
