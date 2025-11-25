El Concello de A Coruña pagará un sobrecoste de un millón de euros a San José por la subida de precios de Xuxán
Los trabajos de urbanización tendrían que haber durado año y medio y se alargaron hasta los 30 meses
El Concello de A Coruña abonará casi un millón de euros más a la constructora de la urbanización de Xuxán, San José, por la inflación del precio de los materiales durante los trabajos. Supone un 8% más del presupuesto con el que fueron adjudicados, de 11,35 millones. El sobrecoste se aprueba más de un año después de la recepción del proyecto, en agosto de 2024.
La constructora se acogió a la revisión excepcional de precios que se permitió legalmente en el Estado para mitigar el alza de los precios después de la crisis sanitaria de COVID. Las obras comenzaron oficialmente con le firma del acta de replanteo en enero de 2022 y tenían un plazo de ejecución de 18 meses. Pero el Gobierno local fue aprobando hasta tres prórrogas y los trabajos se prolongaron durante 30 meses, hasta que se dio por finalizada en agosto de 2024. La Junta de Gobierno Local aprobó este martes la inyección económica a la contratista.
