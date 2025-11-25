A Coruña, en el 25N: “No hay excusas”
La alcaldesa hace un llamamiento a “no dejar hueco a los negacionistas” de la violencia machista
“No podemos dar un paso atrás”, proclema el delegado del Gobierno en Galicia, comunidad con más de 6.100 mujeres en el sistema VioGén
A Coruña cuenta hoy con varios actos y declaraciones institucionales por el 25N. El Concello congregó esta mañana a decenas de personas en la explanada del Palacio de los Deportes de Riazor bajo el lema “no hay excusas” tras una caminata por el paseo marítimo.
La alcaldesa, Inés Rey, ha recordado que desde que hay registros, en 2003, “la violencia machista se ha llevado la vida de 1.333 mujeres, una cifra insoportable”. “Vamos a decir alto y claro que no nos vamos a rendir contra esta lacra que es la violencia machista”, ha dicho, a la vez que ha hecho un llamamiento a “no dejar hueco a los negacionistas” de este tipo de violencia.
En la Delegación del Gobierno, Pedro Blanco ha reafirmado su “firme voluntad de seguir luchando contra esta violencia estructural que se ejerce contra las mujeres por el simple hecho de serlo". “No podemos dar un paso atrás”, ha insistido el delegado del Gobierno, mientras que ha indicado que en Galicia más de 6.100 mujeres cuentan con la protección del VioGén".
