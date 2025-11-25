Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A Coruña crea la tarifa joven de bus, pero sin cambios en el precio

Es una nueva categoría para usuarios de entre 15 y 30 años, que se genera por si, en el futuro, hay subvenciones específicas para este colectivo

Pasajeros en el bus urbano de A Coruña

Pasajeros en el bus urbano de A Coruña / Casteleiro/Roller Agencia

Gemma Malvido

La Xunta de Goberno Local aprueba hoy la creación de una tarifa joven para los usuarios de bus urbano, aunque esta nueva categoría no implicará una modificación en el precio, al menos, no de manera inmediata. Fuentes del Gobierno local indican que se genera ese nuevo perfil por si, en el futuro, hubiese subvenciones específicas para bonificar los viajes en autobús de este segmento de la población, que en este caso, abarca desde los quince hasta los treinta años.

A pesar de que se culmine este trámite, los usuarios de la tarjeta multiviaje que cumplan con los requisitos del Perfil Xoven, seguirán pagando lo mismo: 45 céntimos, que es el resultado de aplicar a la tarifa general las bonificaciones vigentes.

