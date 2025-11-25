A Coruña crea la tarifa joven de bus, pero sin cambios en el precio

La Xunta de Goberno Local aprueba hoy la creación de una tarifa joven para los usuarios de bus urbano, aunque esta nueva categoría no implicará una modificación en el precio, al menos, no de manera inmediata. Fuentes del Gobierno local indican que se genera ese nuevo perfil por si, en el futuro, hubiese subvenciones específicas para bonificar los viajes en autobús de este segmento de la población, que en este caso, abarca desde los quince hasta los treinta años.

A pesar de que se culmine este trámite, los usuarios de la tarjeta multiviaje que cumplan con los requisitos del Perfil Xoven, seguirán pagando lo mismo: 45 céntimos, que es el resultado de aplicar a la tarifa general las bonificaciones vigentes.