A Coruña crea la tarifa joven de bus, pero sin cambios en el precio
Es una nueva categoría para usuarios de entre 15 y 30 años, que se genera por si, en el futuro, hay subvenciones específicas para este colectivo
La Xunta de Goberno Local aprueba hoy la creación de una tarifa joven para los usuarios de bus urbano, aunque esta nueva categoría no implicará una modificación en el precio, al menos, no de manera inmediata. Fuentes del Gobierno local indican que se genera ese nuevo perfil por si, en el futuro, hubiese subvenciones específicas para bonificar los viajes en autobús de este segmento de la población, que en este caso, abarca desde los quince hasta los treinta años.
A pesar de que se culmine este trámite, los usuarios de la tarjeta multiviaje que cumplan con los requisitos del Perfil Xoven, seguirán pagando lo mismo: 45 céntimos, que es el resultado de aplicar a la tarifa general las bonificaciones vigentes.
- Una cafetería de A Coruña, multada con 3.000 euros por incumplir la normativa de terrazas
- Gadisa abre un Claudio Express en A Coruña, con 50 metros cuadrados y 500 referencias de alimentación
- El Concello de A Coruña censura que la Xunta reserve la mejor zona de Monte Mero para la vivienda de precio libre
- Purificación Ramos, medio siglo de servicio a la ciudadanía en A Coruña: «Si te gusta tu trabajo, ¿por qué te vas a ir?»
- Fallece Luz Bergondo, dueña de la Confitería Flory en A Coruña
- La nueva baliza ilumina las ferreterías de A Coruña: «El 1 de enero es obligatoria y van a empezar a caer multas»
- La Policía Nacional acude a la Facultade de Informática de A Coruña por una falsa amenaza de bomba
- De C. Tangana a Linda Evangelista, personalidades de la cultura y la moda acuden a la presentación de la exposición de Annie Leibovitz en A Coruña