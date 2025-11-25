Empieza la cuenta atrás para Navidad en A Coruña

Falta un mes para Nochebuena y el Ayuntamiento presentó este lunes una programación que busca llenar la ciudad de actividad, encuentros familiares y ambiente festivo. El encendido oficial de las luces llegará el viernes 28 de noviembre a las siete de la tarde. Coincidirá con la apertura del Mercado de Nadal y contará como invitado especial con Bebeto. El exjugador deportivista regresará al balcón de María Pita tres décadas después del histórico título de Liga. Estará acompañado por los seis finalistas del concurso municipal de postales y la obra ganadora ilustrará la felicitación oficial del Concello.

Después del encendido, el Mercado de Nadal asumirá el protagonismo como «gran punto de encuentro de la ciudad», según la alcaldesa, Inés Rey. Estrenará una plaza central más amplia, 31 puestos y propuestas solidarias. Abrirá cada día a las 11.00 horas con comida, bebida, artesanía, decoración navideña y artículos de regalo. Cerrará a las 15.00 horas y reabrirá a las 17.00, hasta las 22.00 horas, con horario extendido hasta las 23.00 los viernes, sábados y vísperas de festivos.

Dentro del mercado, la iniciativa solidaria de este año reservará un puesto para entidades sociales. Venderán bolas de Navidad a 10 euros diseñadas por distintos colectivos y la recaudación se destinará íntegramente a sus programas. «Cada bola ayudará a las entidades que acompañan a quienes más lo necesitan», subrayó la alcaldesa.

El siguiente hito del calendario llegará el viernes 12 de diciembre, cuando el Belén del Palacio Municipal de María Pita abrirá al público a las 19.00 horas. La inauguración dará paso a las actuaciones corales previstas en los soportales de la plaza principal. En paralelo, la iluminación navideña se extenderá por todos los barrios con cerca de tres millones de luces. El Ayuntamiento colocó conjuntos lumínicos y reforzó las calles con mayor tránsito después de «escuchar las propuestas vecinales durante las últimas navidades». Aunque se amplió el número de calles iluminadas, Rey adelantó que «resulta imposible llegar a todas». La Marina contará con la bola y el abeto gigante tradicional, trasladados por las obras de Os Cantóns.

La ciudad tendrá además una programación cultural de más de 300 actividades hasta el 5 de enero que se cerrará con la cabalgata de los Reyes Magos. Los museos lanzarán propuestas especiales y se celebrarán talleres infantiles, cuentacuentos, espectáculos de teatro y música, así como animación en distintos puntos de la ciudad. Papá Noel y los Reyes Magos realizarán visitas a los centros cívicos que también organizarán talleres y funciones para acercar la Navidad a todos los barrios.

Este miércoles se abrirá el plazo de inscripción para los campamentos navideños. Contarán con 500 plazas distribuidas en 35 grupos de 15 participantes. Las sesiones comenzarán el 22 de diciembre y ofrecerán opciones de «conciliación familiar» durante las vacaciones escolares.