Los empresarios de Ferrol piden mejoras en el tren de A Coruña
A Coruña
La Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal (Cofer) reclamó mejoras «urgentes y relevantes» en el enlace ferroviario entre A Coruña y Ferrol para crear un área económica «integrada». La Asociación de Hostelería y el centro comercial abierto Ferrol A Magdalena, parte de Cofer, afirman que la «falta de movilidad entre las dos urbes, con un transporte por carretera lastrado por los peajes», frente la capacidad para atraer a nuevos clientes «con un alto poder adquisitivo». La mayor parte de viajeros entre ambas urbes, afirman los empresarios, se mueven por motivos profesionales, y apenas el 1% van en tren.
- Una cafetería de A Coruña, multada con 3.000 euros por incumplir la normativa de terrazas
- Gadisa abre un Claudio Express en A Coruña, con 50 metros cuadrados y 500 referencias de alimentación
- Julio Llamazares, en A Coruña: «España será normal cuando se hable de la Guerra Civil como un pasaje histórico»
- El Concello de A Coruña censura que la Xunta reserve la mejor zona de Monte Mero para la vivienda de precio libre
- Purificación Ramos, medio siglo de servicio a la ciudadanía en A Coruña: «Si te gusta tu trabajo, ¿por qué te vas a ir?»
- Fallece Luz Bergondo, dueña de la Confitería Flory en A Coruña
- La Policía Nacional acude a la Facultade de Informática de A Coruña por una falsa amenaza de bomba
- De C. Tangana a Linda Evangelista, personalidades de la cultura y la moda acuden a la presentación de la exposición de Annie Leibovitz en A Coruña