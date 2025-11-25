Los empresarios de Ferrol piden mejoras en el tren de A Coruña

La Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal (Cofer) reclamó mejoras «urgentes y relevantes» en el enlace ferroviario entre A Coruña y Ferrol para crear un área económica «integrada». La Asociación de Hostelería y el centro comercial abierto Ferrol A Magdalena, parte de Cofer, afirman que la «falta de movilidad entre las dos urbes, con un transporte por carretera lastrado por los peajes», frente la capacidad para atraer a nuevos clientes «con un alto poder adquisitivo». La mayor parte de viajeros entre ambas urbes, afirman los empresarios, se mueven por motivos profesionales, y apenas el 1% van en tren.