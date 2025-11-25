Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El enlace de la avenida San Cristóbal con Alfonso Molina vuelve a cerrarse al tráfico

Desde el martes 25 y hasta viernes 28, los vehículos deberán circular por tres itinerarios alternativos

Corte de tráfico en Alfonso Molina realizado el pasado mes de octubre.

Corte de tráfico en Alfonso Molina realizado el pasado mes de octubre. / Casteleiro

RAC

Las obras de remodelación de la avenida Alfonso Molina avanzan con trabajos de demolición que obligarán a volver a cortar el tráfico en el ramal de enlace con la avenida San Cristóbal (AC-10) en dirección salida de la ciudad durante tres días en esta última semana de noviembre. A partir de las 10.00h del martes 25 de noviembre y hasta el viernes 28 a las 13.00h se recomienda circular por tres itinerarios alternativos.

En primer lugar, para desplazamientos de largo recorrido, la tercera ronda (AC-14); en segundo lugar, para recorridos cortos y medios, el itinerario a través de la avenida de la Universidade (Avenida de Glasgow –Avda. Universidade – Avda. García Sabell) hasta el enlace de Matogrande con la avenida de Alfonso Molina. Y en tercer lugar también podrá emplearse, para tráficos de corto recorrido, la glorieta de Matogrande y cambiar de sentido para incorporarse a Alfonso Molina.

Croquis de los itinerarios alternativos.

Croquis de los itinerarios alternativos. / Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible indica que la obra, que supone una inversión de 18,3 millones de euros, tiene como objetivo mejorar la funcionalidad, capacidad y seguridad vial en la avenida Alfonso Molina, con una actuación que pretende minimizar problemas de tráfico, como retenciones y congestión, que afectan a los accesos a la ciudad y a la movilidad en el área metropolitana.

También ha sido aprobado el expediente de información pública y el proyecto para adecuar la avenida, en su recorrido por la ciudad, al tránsito de ciclistas y peatones con la construcción de carriles bici y sendas peatonales. El proyecto actúa sobre 1,4 kilómetros, entre los puntos kilométricos 1,190 y 2,600, para impulsar su integración ambiental y movilidad sostenible.

