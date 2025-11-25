El enlace de la avenida San Cristóbal con Alfonso Molina vuelve a cerrarse al tráfico

Las obras de remodelación de la avenida Alfonso Molina avanzan con trabajos de demolición que obligarán a volver a cortar el tráfico en el ramal de enlace con la avenida San Cristóbal (AC-10) en dirección salida de la ciudad durante tres días en esta última semana de noviembre. A partir de las 10.00h del martes 25 de noviembre y hasta el viernes 28 a las 13.00h se recomienda circular por tres itinerarios alternativos.

En primer lugar, para desplazamientos de largo recorrido, la tercera ronda (AC-14); en segundo lugar, para recorridos cortos y medios, el itinerario a través de la avenida de la Universidade (Avenida de Glasgow –Avda. Universidade – Avda. García Sabell) hasta el enlace de Matogrande con la avenida de Alfonso Molina. Y en tercer lugar también podrá emplearse, para tráficos de corto recorrido, la glorieta de Matogrande y cambiar de sentido para incorporarse a Alfonso Molina.

Croquis de los itinerarios alternativos. / Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible indica que la obra, que supone una inversión de 18,3 millones de euros, tiene como objetivo mejorar la funcionalidad, capacidad y seguridad vial en la avenida Alfonso Molina, con una actuación que pretende minimizar problemas de tráfico, como retenciones y congestión, que afectan a los accesos a la ciudad y a la movilidad en el área metropolitana.

Casteleiro

También ha sido aprobado el expediente de información pública y el proyecto para adecuar la avenida, en su recorrido por la ciudad, al tránsito de ciclistas y peatones con la construcción de carriles bici y sendas peatonales. El proyecto actúa sobre 1,4 kilómetros, entre los puntos kilométricos 1,190 y 2,600, para impulsar su integración ambiental y movilidad sostenible.