ExpoCoruña prepara un 2026 con rock, motor, textil y óptica

El patronato de la fundación responsable del recinto de ExpoCoruña se reunió este lunes para planificar el próximo ejercicio. De acuerdo con fuentes conocedoras de la reunión, el inmueble prevé varios eventos para el próximo año, como música a cargo de ExpoROCK, BioCultura y ECOTurismo, la feria de mascotas Pata-Pata. Repetirá ExpOtaku, y estará en espacio Eventos del Motor, así como el Congreso de la EEBA, la asociación europea de bancos de ojos (donde se preparan estos órganos para transplantes e investigación).

Los representantes de la Xunta en la reunión del patronato de la fundación señalaron que hay un Plan Estratégico 2023–2028 que marca directrices para 2026. Se apuesta por abrir nuevas líneas de negocio e impulsar ferias y eventos propios, así como por la consolidación de acuerdos estratégicos y la potenciación de ExpoCoruña a través de estrategias de comunicación y posicionamiento de marca.