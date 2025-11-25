La gripe ‘escala’ en A Coruña: los ingresados en el Chuac suben un 18% en una semana

«La temporada gripal, claramente, se ha adelantado a nivel asistencial», advertía, hace una semana, en este diario, el doctor Pedro J. Marcos Rodríguez, jefe del Servicio de Neumología del área sanitaria de A Coruña y Cee, tras igualarse el pico de ingresados con esa infección del último invierno, en torno a 60, en el Complexo Hospitalario Universitario (Chuac). Siete días después, la epidemia escala, y el Chuac suma ya 69 hospitalizados por esa causa, uno de ellos, en Cuidados Intensivos (UCI), según los datos aportados, este lunes, por la gerencia. Son un 18% que en el arranque de la semana anterior, cuando el complejo hospitalario coruñés albergaba a 58 pacientes con gripe. La demanda en Urgencias se mantiene estable, con 362 atenciones este pasado domingo.

«A nivel asistencial, nos llama la atención que, a mediados de noviembre, tengamos a tantos pacientes ingresados en el Chuac como en el pico del invierno pasado», reconocía el doctor Marcos Rodríguez, quien apuntaba que el «perfil mayoritario» de los casos agudos de gripe que están requiriendo ingreso en el complejo hospitalario coruñés «son, a nivel general, personas con patologías de base y, sobre todo, mayores». «Barajamos que estaremos con estos números en las próximas semanas (quizás se incrementen un poco más hacia las Navidades), y que la actual pueda ser una de estas temporadas gripales que no hacen un gran pico de estos que salen en la prensa pero que, de manera mantenida, semana tras semana, generan bastante demanda asistencial», anticipaba.

Ante el inicio precoz de la ola epidémica de gripe, la Consellería de Sanidade anunció, el pasado 16 de noviembre, su decisión de activar el Plan sanitario de inverno, con el que busca prevenir, planificar y gestionar los recursos necesarios para garantizar la asistencia ante el aumento de contagios y, por ende, de hospitalizaciones. Una hoja de ruta que, entre otras medidas, incluye la recomendación de usar mascarilla en los centros de salud, los Puntos de Atención Continuada (PAC) y las Urgencias, así como en todos aquellos servicios hospitalarios en los que se atienda a pacientes vulnerables, como UCI, áreas de Reanimación y espacios destinados a pacientes oncológicos, hospitales de día y unidades de diálisis.

El documento recoge, también, la promoción de la atención domiciliaria proactiva, la citación en centros de salud con cadencias entre pacientes para evitar aglomeraciones o establecer circuitos de triaje diferenciados para personas con sospecha de padecer infección respiratoria.

Vacunación extraordinaria

En este contexto, Sanidade pondrá en marcha, este fin de semana, una campaña extraordinaria de vacunación frente a la gripe en los hospitales gallegos, incluido el Chuac, cuya población diana serán las personas con edades comprendidas entre los 60 y los 69 años que aún no hayan sido convocadas. La Consellería enviará SMS de citación para que esta población diana pueda acudir a los centros hospitalarios de la red del Servizo Galego de Saúde (Sergas) e inmunizarse frente a la gripe. Será durante el sábado y domingo, en horario de 10.00 a 14.00 horas, y de 16.00 a 20.00 horas. En el Chuac, se vacunará en el Hospital Universitario, en la zona de consultas integradas, en la 4ª planta.