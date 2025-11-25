Guía de la Navidad en A Coruña: mercadillo, villancicos y los mejores planes con niños

La Navidad desembarca en A Coruña con su tradicional magia y con planes para toda la familia. El mercado navideño inspirado en el tradicional formato europeo será uno de los principales atractivos en la ciudad, con medio centenar de casetas que se instalarán en la plaza de María Pita para presentar sus productos de artesanía, gastronomía y decoración desde el viernes 28 de noviembre y hasta el 2 de enero. Dispondrá de un espacio con programación específica para los más pequeños, albergará una caseta de Papá Noel y, a partir del viernes 12, también se podrá visitar el Belén en el Palacio Municipal. Una de las actividades más divertidas para disfrutar durante estas fechas navideñas en A Coruña será patinar sobre hielo en la pista cubierta situada en los muelles de A Coruña hasta el 1 de febrero. Habrá villancicos de coros y corales en los soportales de María Pita, talleres infantiles y cuentacuentos en museos y centros cívicos, además de 500 plazas disponibles para actividades navideñas dirigidas a familias que buscan opciones de conciliación.

El primero de los momentos estelares de esta Navidad llegará ya este viernes 28, con el encendido del alumbrado navideño de la mano del exdeportivista Bebeto, uno de los mejores futbolistas de la historia del Deportivo. El brasileño estará acompañado de un grupo de niños y niñas de A Coruña para encender las luces de Navidad en María Pita, a partir de las 19.00h. Serán 2,8 millones de luces LED y un total de 560 arcos repartidos por toda la ciudad. Volverá la esfera luminosa a la Marina, el árbol se colocará en O Parrote y se instalarán motivos luminosos con los tres Reyes Magos a bordo del Atalaya en Alfonso Molina. También habrá detalles especiales en la fuente de Cuatro Caminos, donde la iluminación en forma de paraguas será con luces blancas y azules en un guiño al Deportivo.

La esperada cabalgata de los Reyes Magos se celebrará en la tarde del lunes 5 de enero, horas antes de que Sus Majestades de Oriente inicien el reparto de regalos por los hogares de los coruñeses. Será después de que los más pequeños hayan tenido la oportunidad de manifestar sus deseos durante los encuentros que realizarán en diversas localizaciones de la ciudad. El 2 de enero estarán en Os Rosales(16.30 horas) y en las bibliotecas municipales del Ágora, Fórum Metropolitano, Durán Loriga, Sagrada Familia y Monte Alto (17.30 horas) y en el centro cívico Novoboandanza (17.30 horas). También estarán en el Palacio Municipal de María Pita de 11.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 21.00 horas el viernes 2, el sábado 3 y el domingo 4. El sábado 3 visitarán el centro cívico de Os Mallos (16.30 horas), el de Novo Mesoiro (18.30 horas) y las asociaciones vecinales de O Ventorrillo, A Zapateira, Durmideiras y Bens (17.00 horas). El domingo 4 estarán en el centro cívico Cidade Vella (16.30 horas), el de San Pedro de Visma (17.30 horas) y las asociaciones vecinales de Nostián, barrio de las Flores, Mesoiro y Vío (17.00 horas).

Estas navidades también tendrán un sabor especial en A Coruña con el Concurso de Tapas Picadillo, que coincidirá con la celebración de las fiestas navideñas. La cita gastronómica celebra su XXI edición del 18 al 28 de diciembre con propuestas gastronómicas creativas y recetas tradicionales elaboradas con productos de proximidad que se podrán degustar a precios de entre 3 y 5 euros. A falta de los últimos detalles que se irán conociendo en los próximos días, ya está todo dipuesto para que comience la Navidad en A Coruña.