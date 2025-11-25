Hacienda ve la futura concesión de Nostián, en A Coruña, «no viable» y cree que la gestora no recuperaría la inversión

Al Ministerio de Hacienda no le cuadran las cuentas que ha presentado el Ayuntamiento de A Coruña para el concurso de la planta municipal de tratamiento de residuos de Nostián, que lleva en precario desde el inicio de 2020. Un informe de la Oficina Nacional de Evaluación (ONE), que regula este ministerio y que evaluó el concurso que prepara el Concello para legalizar la situación de la planta, pone en duda los cálculos municipales, que cuentan conque los municipios del área sigan siendo clientes. Pero incluso si se quedan, la ONE revisa las previsiones municipales de ingresos y gastos y afirma que el contrato «no es viable financieramente» para las empresas. El Concello lo rebate. Defiende que la oficina estatal emplea una metodología diferente a la que establece la normativa, y que un informe de expertos prueba que su método de cálculo es el correcto. Siempre según el Ayuntamiento, Nostián mantendrá sus clientes, el concurso es viable y saldrá «antes del 31 de diciembre, como se comprometió en su día».

El informe no es vinculante, por lo que el Ayuntamiento no tiene por qué hacer caso de las recomendaciones de la ONE, si bien el texto puede disuadir a potenciales empresas aspirantes. De acuerdo con las estimaciones de Hacienda, si los municipios del área permanecen en Nostián, el contratista puede tener unos ingresos de cerca de 521 millones de euros en 25 años. Pero los costes son de algo más de 428,5 millones, y las inversiones de casi 62,4.

Sobre el papel, la empresa aún ingresaría más de lo que gasta, pero la ONE aplica el parámetro de flujo de caja descontado, que tiene en cuenta el diferente valor del dinero a medida que pasa el tiempo. Este parámetro sería negativo para la empresa, en algo más de seis millones de euros. El concesionario, resume la ONE, «no alcanza a recuperar la inversión realizada».

Fuentes municipales aseguraron a LA OPINIÓN este lunes que la oficina «tiene tendencia a garantizar los ingresos de las empresas concurrentes», pero defiende que el Concello está obligado a «velar porque se empleen los recursos precisos», con un equilibrio entre «las inversiones necesarias para prestar un servicio sin mermar partidas para otros fines y sin aumentar la carga a los ciudadanos». «Según los informes que tenemos, ese equilibrio se cumple», resume el Ejecutivo municipal.

La oficina reclamó al Concello una «justificación administrativa o jurídica» que acredite el compromiso del Consorcio As Mariñas (formado por Abegondo, Bergondo, Betanzos, Cambre, Carral, Culleredo, Oleiros y Sada) de continuar enviando sus residuos a la planta de Nostián. Según insistieron este lunes fuentes municipales, «el compromiso está confirmado desde que el Consorcio aprobó seguir en Nostián», con lo que no ve «necesidad de pedir más garantías».

Pero la ONE insiste en que no hay un «compromiso formal» que garantice otros clientes aparte del propio Ayuntamiento de A Coruña, así que toma como «escenario base» la posibilidad de que a la planta solo lleguen los residuos coruñeses y, por tanto, caiga la demanda un 38%. Esto empeora significativamente las perspectivas para el concesionario. A los 62,4 millones que, calcula la ONE, tendría que aportar para realizar las mejoras que le pide el Ayuntamiento se suman unos costes algo más moderados que en el otro caso, de 367,1 millones, pero los ingresos se derrumban hasta menos de 323 millones. El dinero a aportar supera en cerca de 107 millones al que entra, y aplicando el concepto de flujos de caja descontados las pérdidas son de más de 77 millones.

En cualquier de los dos escenarios, concluye el informe, el concesionario se vería obligado a asumir «riesgos financieros muy elevados», y su sostenibilidad dependería de compensaciones de entes públicos o privados que no están «garantizadas». Una posibilidad para hacer el contrato más atractivo para las empresas es ampliar el plazo de la concesión, pero el Concello ya estableció el máximo, 25 años.

Así, la oficina recomienda al Ayuntamiento que revise la planificación del contrato. «A modo indicativo», propone redimensionar la futura planta. El proyecto del Concello incluye expropiar 122.000 metros en torno a las instalaciones actuales, y el concesionario tendría que correr con los gastos de una nueva nave para la recepción y clasificación de residuos y demoler la nave de reciclaje actual, así como instalar un sistema de tratamiento de aire y realizar otras mejoras. Los trabajadores de la planta han pedido reiteradamente inversión y renovación. La ONE también propone una nueva estimación de los residuos a tratar «y la adecuación de los costes a la nueva dimensión de la planta y la demanda estimada».

Informe de expertos

En el pleno de la ONE que aprobó el informe con cinco votos favorables estaba presente un representante de la Federación Española de Municipios y Provincias, que se abstuvo, y otro del Concello, que votó en contra. De acuerdo con el voto particular del Concello el cálculo de flujos de caja de la oficina no se ajusta a la normativa, pues interpreta que, según esta, no se debería tener en cuenta la inflación.

Además, añade que en octubre tres profesores de la Universidade de Santiago de Compostela, uno de ellos presidente del Consejo General de Economistas de España, elaboraron un informe que defiende que la normativa respalda el método de cálculo del Concello. El representante municipal también critica que la ONE realice una proyección de aumento de gastos que supere a la de los ingresos.

La respuesta municipal admite que puede haber un «riesgo» para la empresa ligado al Consorcio As Mariñas, pero recuerda que este mes de febrero, el pleno del organismo se definió como «cliente preferente» de Nostián, además de llevar sus residuos a la planta desde 2001. Y este riesgo, argumenta, se tiene que ponderar con la «ventura», esto es, que Nostián pase a recibir más residuos de nuevos clientes.

El Ayuntamiento suma más críticas a informe de la ONE, al que achaca aumentar sin justificación los cálculos de determinados gastos y no tener en cuenta «los avances tecnológicos y la valorización de los residuos». También critica que la oficina incremente los gastos de inversión al contemplar el beneficio industrial, pues «la ejecución de las obras la hará el propio concesionario». El proyecto de Nostián, resume el Concello, es «sostenible financieramente, con una rentabilidad razonable», a la espera de que se pronuncien, concurriendo o no al concurso, las empresas del sector.