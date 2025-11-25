¿Por qué hay dos arbolitos en el andamio de la nueva promoción de la calle Montevideo, en A Coruña?

La imagen de dos arbolitos en la parte más alta del andamio de la obra de la calle Montevideo con Pérez Ardá ha llamado la atención esta mañana a muchos de los peatones que han visto crecer el edificio día tras día. La promotora de la obra, Nozar, explica que esta estampa no se debe a un acto vandálico ni a que el viento hubiese arrastrado las ramas justo hasta ahí dejando esta insólita instantánea, sino que tiene su explicación en la tradición constructora de Galicia, donde, aunque antes más que ahora, es típico colocar "El Ramo" en una obra cuando se terminan "los trabajos de estructura" esto indica "a todo el que pasa por la zona" que ya no se van a "ejecutar más forjados" y que el edificio ha llegado a su punto más alto.

La obra de Nozar, en la calle Montevideo, con 'El Ramo' señalizado en amarillo / Cedida por Nozar

Nozar apunta a que, "antiguamente" estas ramas o árboles pequeños en el andamio podrían celebrar también que esta parte de la obra había acabado sin accidentes mortales.

Esta tradición es típica de Galicia, pero no la única que existe para conmemorar estos hitos en la construcción de edificios. Nozar indica que, por ejemplo, en otros puntos del Estado, como pueden ser Madrid, Castilla La Mancha, Castilla y León o Aragón, lo que se hace es coronar el andamio con una bandera de España.