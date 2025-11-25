Hombres G vuelven a A Coruña con la gira 'Los mejores años de nuestra vida'

Con un legado imborrable en la historia del pop español, más de cuarenta años de carrera musical y varios millones de discos vendidos, Hombres G regresan a A Coruña a finales de 2026 con la gira ‘Los mejores años de nuestra vida 2026’ que acompañará al largometraje sobre la banda que se estrenará en cines en abril. La emblemática banda actuará en el Coliseum de A Coruña el 5 de diciembre de 2026 tras recorrer las principales ciudades de España y justo antes de despedirse en el Movistar Arena de Madrid el 12 de diciembre. Este viernes 28 de noviembre, a partir de las 10.00 horas, salen a la venta las entradas en Livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés.

El tour de Hombres G se presenta como un regalo para los fans, fieles y múltiples generaciones que siguen llenando recintos y coreando sus canciones. “Queremos que esta gira sea una fiesta. Un homenaje a todos estos años vividos juntos, y a todo lo que aún nos queda por disfrutar. Porque creemos, de verdad, que estamos viviendo los mejores años de nuestra vida”, señalan David Summers (voz y bajo), Rafa Gutiérrez (guitarra), Dani Mezquita (guitarra) y Javi Molina (batería) sobre su nuevo proyecto que pretende ser una celebración de "la vida, la amistad y la música".