Ocio y cultura
¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del martes 25 de noviembre
Conciertos, exposiciones, proyecciones, charlas... Descubre las propuestas de ocio del día y haz tus planes
Conferencia de František Baluška
10.00 horas | El destacado científico hablará sobre Neurobiología vegetal: inteligencia, cognición y comunicación en las plantas en una actividad organizada por la Fundación María José Jove.
C. de Formación Agroforestal Guísamo
Bob Wayne & The Outlaw Carnies
20.30 horas | Wayne es un intérprete del country más puro y uno de los representantes del movimiento Outlaw dentro de este estilo. También actuará Jay Munly. Entradas a 18 euros.
Mardi Gras
Conferencia sobre violencia de género
18.00 horas | La Asociación de Amas de Casa organiza esta actividad informativa con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Sporting Club Casino
Concierto de Butler, Blake & Grant
20.00 horas | Actuación de tres leyendas del folk-rock británico, inspirados por el sonido Laurel Canyon y figuras como Gram Parsons o Crosby, Stills & Nash. Entradas a 20 euros.
Garufa Club
Proyección del ballet ‘La Cenicienta’
20.15 horas | Estreno en cines de laproducción del Royal Ballet de La Cenicienta, con Fumi Kaneko y William Bracewell como protagonistas.
Cantones Cines
Alumbrado navideño en el centro Los Rosales
18.00 horas | Miembros de la asociación de vecinos de Labañou serán los encargados de efectuar el encendido del alumbrado navideño del recinto.
Centro comercial Los Rosales
