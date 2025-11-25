Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ocio y cultura

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del martes 25 de noviembre

Conciertos, exposiciones, proyecciones, charlas... Descubre las propuestas de ocio del día y haz tus planes

La Cenicienta, del Royal Ballet, se proyecta en los Cantones Cines.

La Cenicienta, del Royal Ballet, se proyecta en los Cantones Cines. / EP

RAC

Conferencia de František Baluška

10.00 horas | El destacado científico hablará sobre Neurobiología vegetal: inteligencia, cognición y comunicación en las plantas en una actividad organizada por la Fundación María José Jove.

C. de Formación Agroforestal Guísamo

Bob Wayne & The Outlaw Carnies

20.30 horas | Wayne es un intérprete del country más puro y uno de los representantes del movimiento Outlaw dentro de este estilo. También actuará Jay Munly. Entradas a 18 euros.

Mardi Gras

Conferencia sobre violencia de género

18.00 horas | La Asociación de Amas de Casa organiza esta actividad informativa con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Sporting Club Casino

Concierto de Butler, Blake & Grant

20.00 horas | Actuación de tres leyendas del folk-rock británico, inspirados por el sonido Laurel Canyon y figuras como Gram Parsons o Crosby, Stills & Nash. Entradas a 20 euros.

Garufa Club

Proyección del ballet ‘La Cenicienta’

20.15 horas | Estreno en cines de laproducción del Royal Ballet de La Cenicienta, con Fumi Kaneko y William Bracewell como protagonistas.

Cantones Cines

Alumbrado navideño en el centro Los Rosales

18.00 horas | Miembros de la asociación de vecinos de Labañou serán los encargados de efectuar el encendido del alumbrado navideño del recinto.

Centro comercial Los Rosales

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents