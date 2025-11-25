¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del martes 25 de noviembre

Conferencia de František Baluška

10.00 horas | El destacado científico hablará sobre Neurobiología vegetal: inteligencia, cognición y comunicación en las plantas en una actividad organizada por la Fundación María José Jove.

C. de Formación Agroforestal Guísamo

Bob Wayne & The Outlaw Carnies

20.30 horas | Wayne es un intérprete del country más puro y uno de los representantes del movimiento Outlaw dentro de este estilo. También actuará Jay Munly. Entradas a 18 euros.

Mardi Gras

Conferencia sobre violencia de género

18.00 horas | La Asociación de Amas de Casa organiza esta actividad informativa con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Sporting Club Casino

Concierto de Butler, Blake & Grant

20.00 horas | Actuación de tres leyendas del folk-rock británico, inspirados por el sonido Laurel Canyon y figuras como Gram Parsons o Crosby, Stills & Nash. Entradas a 20 euros.

Garufa Club

Proyección del ballet ‘La Cenicienta’

20.15 horas | Estreno en cines de laproducción del Royal Ballet de La Cenicienta, con Fumi Kaneko y William Bracewell como protagonistas.

Cantones Cines

Alumbrado navideño en el centro Los Rosales

18.00 horas | Miembros de la asociación de vecinos de Labañou serán los encargados de efectuar el encendido del alumbrado navideño del recinto.

Centro comercial Los Rosales