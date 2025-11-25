La implantación del quinto contenedor en A Coruña ya llega al 75%

El Concello empezó a inicios de octubre la instalación progresiva del quinto contenedor, de tapa gris, y, mes y medio después, la implantación ya está al 75%, de acuerdo con fuentes municipales, que afirman que se están colocando unos 124 depósitos al día. El nuevo contenedor surge de la división en dos de los residuos que ahora van al contenedor amarillo: este queda para envases, mientras que el de tapa gris o negra se destinará a restos como pañales, colillas, productos de higiene o juguetes rotos. Se mantienen los tres contenedores dedicados a los restos orgánicos, a vidrio y a papel y cartón. De acuerdo con los cálculos municipales, la instalación de los nuevos colectores terminará este mes de diciembre, y la edil de Medio Ambiente, Yoya Neira, prometió que el cambio no eliminará plazas de aparcamiento.

La Junta de Gobierno Local aprobó en julo una partida de 424.000 euros destinada a la implantación del quinto contenedor, de color gris, que se dedicará a la recogida de la fracción resto o residuos no reciclables. Esta iniciativa, forma parte del convenio marco firmado a finales de mayo con Ecoembes, entidad responsable del reciclaje en España.

La alcaldesa, Inés Rey, explicó que, para llevar a cabo esta medida, fue necesario modificar el contrato de contenerización y recogida de residuos urbanos, la cantidad que percibe la concesionaria del servicio, que cambiará las tapas y rotulará 5.028 contenedores existentes que se destinarán a la denominada fracción resto, y asumirá el mantenimiento de los nuevos depósitos.