León Benavente, en A Coruña: "Creo que nuestros directos tienen algo que no tienen los de otras bandas"

El disco Nueva sinfonía sobre el caos ya ha cumplido un año. ¿Cómo ha evolucionado en este tiempo?

Pues bien, la verdad es que no hemos parado. Se supone que si nos ha permitido estar un año de gira sin parar de tocar y haciendo lo que creemos que son los mejores conciertos de todo lo que llevamos como grupo, el balance es muy positivo. Sobre todo teniendo en cuenta que seguimos tocando todas las canciones del disco en directo.

Es vuestro quinto álbum de estudio. Entiendo que hacer el setlist no es nada fácil.

Nosotros siempre tenemos claro que cuando arrancamos giras en salas queremos tocar todo el disco al completo. Pero lo que no sabíamos era si en verano, con repertorios más limitados en festivales y eso, lo íbamos a mantener. Pero sí, ya te digo que lo tocamos al 95%. Eso quiere decir que ha pasado el tiempo y que las canciones han crecido en directo. Disfrutamos mucho tocándolas.

¿Han creado su propio festín? Hay muchos temas bailables en este disco.

Sí, era un disco en el que queríamos tener ese componente como electrónico de baile, siempre desde una perspectiva rock, porque creo que, al fin y al cabo, somos una banda de rock, más o menos sofisticada, pero una banda de rock. Los cuatro escuchamos muchos tipos de música, pero, entre ellos, también música para bailar y fue lo que intentamos transmitir en este disco.

¿Siguen pensando que La aventura es su mejor canción?

Joder, no sé si la mejor, pero yo sigo pensando que es una de las mejores, la verdad, sobre todo porque no es una canción dentro del código habitual de León Benavente. Ahora, cada vez que la tocamos en directo, la gente se la sabe, responde y tiene esa cosa de canción luminosa. Nuestro repertorio suele ser un poco más oscurete y esta canción tiene algo como de himno de la alegría. Funciona muy bien y yo sigo pensando que es una canción maravillosa. De hecho, estoy pensando que si fuese de otro grupo cualquiera que tiene más éxito que nosotros, estaría forrado.

Al escuchar el disco de principio a fin, que no se sí es muy habitual, apetece apagar el móvil y desconectar. ¿Son conscientes de ello?

Lo de escuchar el disco completo parece que ahora con Rosalía sí se hace (ríe). Es verdad que ya no es que sugiramos siempre que es mejor, es que nosotros llevamos trabajando en el concepto de disco desde hace años, también porque creo que por generación es lo que se marcó y nosotros siempre escuchábamos un disco al completo, una colección de canciones ordenadas de una manera, que están ahí por un motivo. Eso siempre nos sirve un poco como de punto de inicio para un nuevo disco, intentar hacer algo distinto y que sea una colección de canciones que tenga una entidad. Y creo que eso nos va a seguir guiando en el futuro.

En sus letras vemos referencias a la vida moderna o la política. Con el momento actual, ¿tiene material o le da pereza escribir sobre lo que está pasando?

Da mucha pereza, creo que prefiero fijarme en otras cosas. Está claro que nosotros con León Benavente siempre hemos sido un poco crónica de nuestros tiempos. Es verdad que al final los temas están ahí, pero lo interesante es cómo los abordes más que el tema que elijas en sí. A mí es lo que más me suele interesar, pero bueno, siempre habrá cosas de las que quejarse, imagino.

¿Si León Benavente hubiera ocurrido en vuestra veintena sería diferente?

Seguro, sí, y en nuestra treintena también. Somos un grupo que llevamos una década larga, pero el grupo lo creamos tarde porque veníamos de proyectos previos. Yo qué sé, la vida tampoco se puede pensar, las cosas se te plantean en un momento de la vida, las eliges hacer o no, y esto fue una muy buena idea que tuvimos en ese momento. Y aquí seguimos, todavía queriendo investigar, y siendo un grupo que creo que está lejos de acomodarse y de buscar las cosas fáciles.

Son un grupo de directos, eso está claro.

Sí, creo que es verdad que nuestros directos tienen algo que no tienen los directos de otras bandas. Nosotros hacemos discos porque nos gusta hacer discos y canciones, y creo que los discos están ahí también para escucharlos, pero es verdad que nosotros solemos hacer que con el tiempo las canciones de los discos suenen mejor en directo que en el propio disco.

Este sábado juega en casa. ¿Cómo es actuar en A Coruña?

Para mí tocar en Galicia ya sabes que es lo mejor siempre. Como buen gallego que soy, estoy encantado. Además, en la sala Inn, que la conozco porque he pinchado ahí. Va a ser un bolo de la gente encima, un bolo de sala, con todo lo guay que tiene un bolo de sala, de la cercanía del público. Además va a ser el último que hagamos así en sala de esta gira.